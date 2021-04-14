Рынок акций РФ в среду поднялся к уровню месячной давности благодаря ралли нефти и геополитической разрядке

Москва. 14 апреля. Рынок акций РФ в среду вырос благодаря раллирующей нефти и оптимистичным ожиданиям ослабления геополитической напряженности вокруг Украины после начала диалога глав США и России; индексы МосБиржи и РТС поднялись к уровням почти месячной давности, при этом локомотивом роста выступили акции "Газпрома" на дивидендных новостях.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3576,89 пункта (+1,4%), индекс РТС - 1490 пункта (+2,2%); динамика цен blue chips на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 5%.

Доллар просел до 75,61 рубля (-0,33 рубля), доходность 10-летних UST выросла до 1,645% годовых (+1,3%).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду в интервью "Первому каналу", что если США после предложения о проведении российско-американского саммита введут новые санкции против России, Москва будет расценивать это как то, что слова администрации Белого дома расходятся с делами.

Подорожали в среду акции "Газпрома" (+5%, до 236 рублей), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+4,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+3,9%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+3,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+3,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7% и +1,3% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%), "Московской Биржи" (MOEX: MOEX) (+0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%).

Правление "Газпрома" рекомендовало выплатить по итогам 2020 года дивиденды в размере 12,55 рубля на акцию (суммарно - 297,1 млрд руб.), направив на выплаты часть нераспределенной прибыли концерна прошлых лет, сообщила компания. Заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов заявил, что "такой объем дивидендов, вероятно, будет крупнейшим среди российских нефтегазовых компаний по итогам 2020 года".

Опубликованная рекомендация (которую еще предстоит утвердить совету директоров и одобрить собранию акционеров) существенно превышает ожидания рынка (в среднем 9,04 рубля на акцию). Таким образом, дивидендные выплаты по итогам кризисного 2020 года могут составить третий по величине результат за историю (максимального размера дивиденды "Газпрома" достигали по итогам 2018 года - 16,61 рубля на акцию, за 2019 год концерн выплатил 15,24 рубля на акцию).

Подешевели в среду расписки Ozon (MOEX: OZON) (-2,3%), акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,8%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-1,4%), бумаги "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

По оценке аналитика Альфа-банка Джона Волша, рынок акций РФ будет находиться в отличной форме, по крайней мере до майских праздников, после того, как состоялся телефонный разговор между Байденом и Путиным, в ходе которого президент США призвал деэскалировать напряженность на границе с Украиной. Более важно то, что Байден пригласил Путина на Международный саммит по климату. Шаг со стороны США оказался довольно прагматичным, отменяющий реализацию сценария "Судного дня" в отношениях между США и Россией, о котором говорили демократы после ухода Трампа.

В конце апреля ожидается ряд важных политических событий: послание президента Путина Федеральному собранию 21 апреля, Международный саммит по климату 22-23 апреля, к участию в котором приглашены президенты России и Китая, отмечает Волш.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин, предложение Байдена провести с Путиным саммит в третьей стране, а также заявленная нацеленность на формирование стабильных и предсказуемых отношений с Россией не только снизили риски эскалации геополитического противостояния, но и повысили шансы улучшения двухсторонних отношений. Глобальные площадки в среду также демонстрируют восходящую динамику, подъем нефти вечером ускорился на статистике о запасах в США, что поддержало покупателей на рынке акций РФ.

На валютном рынке пока часовая "свечка" по доллару не будет закрыта ниже поддержки 74,84 руб./$1, более вероятно возобновление роста, и еще одна атака на уровень 78 руб./$1, считает Бабин.

По словам главного исполнительного директора компании "ВТБ Капитал инвестиции", руководителя департамента брокерского обслуживания и старшего вице-президента ВТБ Владимира Потапова, рекомендованные дивиденды "Газпрома" оказались выше прогнозов, что стало позитивным сюрпризом для акционеров. Размер выплат соответствует 50% чистой прибыли по МСФО, рынок ожидал 40%. Таким образом, компания планирует перейти на коэффициент выплат 50% чистой прибыли по МСФО на год раньше. Доходность выплат за 2020 год составит 5,3%, ожидаемая доходность за 2021 год - 10,3%, подсчитал эксперт.

Акции "Русала" выросли благодаря "зеленой" повестке и росту цен на алюминий. Генеральный директор компании заявил, что планируется масштабная модернизация производственных мощностей в рамках снижения выбросов. Основные капитальные затраты придутся на 2022-2027 годы. Это должно привести к значительному снижению выбросов, а также снижению потребления энергии на 20%, что в итоге позитивно скажется на издержках компании, считает Потапов.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, акции "Газпрома" выросли на дивидендных новостях - компания планирует более быстрый переход на выплаты до 50% от прибыли. Совет директоров "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-1,1%, до 4367 рублей) рекомендовал выплатить 63 рубля на акцию по итогам 2020 года из нераспределенной прибыли на 31 декабря с датой закрытия реестра 7 июня.

Рубль продолжает отыгрывать неожиданный геополитический разворот - лидеры США и России договорились о двухсторонней встрече. На этом фоне доходности российских и украинских долговых обязательств начали снижаться, повысился спрос на российские ОФЗ. В Европе индексы акций подросли, лидируют секторы технологий и базовых материалов. Компания Johnson & Johnson (SPB: JNJ) заявила о приостановке применения своей вакцины в Европе до выяснения обстоятельств побочных эффектов. Использование вакцины также остановили в ЮАР. Промышленное производство в еврозоне сократилось в феврале на 1,0% при ожиданиях снижения на 1,1%.

Нефть вновь получила повод для роста - Международное энергетическое агентство повысило прогноз роста спроса в текущем году до 5,7 млн б/с с предыдущих 5,5 млн б/с. Таким образом, ежедневное потребление может достигнуть 96,7 млн б/с. Однако в МЭА все же отмечают, что восстановление остается хрупким из-за роста заболеваемости в странах с высоким потреблением нефти.

В США стартовал сезон корпоративных отчетов. JPMorgan сообщил о росте прибыли в пять раз (до $14,3 млрд) во многом за счет инвестиционной деятельности и вывода средств из резервов. Прибыль Goldman Sachs превзошла ожидания рынка почти на 80%. Одним из главных событий дня будет выступление председателя ФРС Пауэлла в рамках экономического клуба Вашингтона, где главным вопросом будет восстановление экономики после пандемии. Российский рынок готов продолжить рост на фоне восстановления цен на нефть и улучшения геополитических перспектив, считает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, нефть Brent вышла за верхнюю границу коридора $65,5 за баррель, в котором котировки пребывали со второй половины марта, и теперь цены могут устремиться к следующему сопротивлению $67,5 за баррель.

Краткосрочная техническая картина на рынке акций РФ улучшается и скорее предвещает развитие осторожного роста. Настроения на внешних площадках в среду были оптимистичными, что, наряду с корпоративными и геополитическими факторами, побудило российских инвесторов к более активным покупкам. Техническая картина по отечественным индексам и нефти, с одной стороны, улучшилась, но в то же время нахождение у важных краткосрочных сопротивлений может спровоцировать некоторую нерешительность и даже фиксацию прибыли. Успешный пробой сопротивлений, в то же время, скорее всего, откроет рынкам новые горизонты роста при условии сохранения нейтрального геополитического фона. Ориентир по индексу МосБиржи на четверг - 3510-3610 пунктов, считает Кожухова.

В США во вторник индексы акций изменились на 0,2-1,1%, индикатор S&P 500 (+0,3%) в очередной раз обновил рекордный максимум.

По данным Минтруда США, потребительские цены (индекс CPI) в марте выросли на 2,6% в годовом выражении (максимум с августа 2018 года) при прогнозах роста на 2,5% после подъема на 1,7% в феврале, сообщает Trading Economics.

Дефицит госбюджета США в первом полугодии 2021 финансового года достиг рекордных $1,7 трлн, увеличившись за год на 130%, свидетельствуют данные министерства финансов страны.

В среду в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,4%), подросла Европа (индексы CAC 40, FTSE растут на 0,4-0,7%, DAX просел на 0,2%), нет единого вектора в США (индекс S&P 500 растет на 0,1%, NASDAQ просел на 0,2%).

Нефть вечером в среду ускорила рост после выхода статистики Минэнерго США по запасам; цена Brent к 18:50 МСК подскочила на $2,45 выше уровня суточной давности. Стоимость июньских фьючерсов на Brent составила $66,28 за баррель (+4,1% и +0,6% во вторник), майская цена WTI - $62,82 за баррель (+4,4% и +0,8% накануне).

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 5,89 млн баррелей (ожидалось снижение на 2,7-2,9 млн), запасы бензина выросли на 309 тыс. баррелей (ожидался рост на 900 тыс.), резервы дистиллятов уменьшились на 2,08 млн баррелей (ожидался рост на 1 млн).

Поддержку рынку также оказывают оптимистичные ожидания ОПЕК в отношении перспектив спроса на нефть. Накануне ОПЕК улучшила прогноз потребления нефти в 2021 году, отметив, что этому будет способствовать восстановление экономики на фоне бюджетных стимулов, а также снятие карантинов благодаря массовой вакцинации.

Согласно новому прогнозу ОПЕК, мировой спрос на нефть в текущем году вырастет на 5,95 млн б/с, а не на 5,89 млн б/с, как прогнозировалось ранее. Таким образом, потребление нефти в 2021 году достигнет 96,46 млн б/с против предыдущей оценки в 96,27 млн б/с.

Кроме того, Международное энергетическое агентство повысило прогноз спроса на нефть в 2021 году на 230 тыс. б/с - до 96,7 млн б/с.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили "префы" "Ижстали" (MOEX: IGST) (+20,3%), акции ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+9,7%), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (+7,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+6% и +3,9% "префы"), "Распадской" (MOEX: RASP) (+4,6%), АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (+3,8%), En+ (MOEX: ENPG) (+3,2%).

Подешевели бумаги "Варьеганнефтегаза" (MOEX: VJGZ) (-12,1% и -15,6% "префы"), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-4,7%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-3,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 113,03 млрд рублей (из них 20,48 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 16,29 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка и 11,87 млрд рублей - на акции "Яндекса").