Цены евробондов РФ в среду заметно подросли благодаря снижению геополитических рисков

Москва. 14 апреля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду заметно подросли благодаря снижению геополитических рисков, произошедшему после телефонного разговора между президентами США и России. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка снизились в цене, что в итоге привело к существенному сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла на 20 базисных пунктов по отношению к закрытию 13 апреля и составила 115,56% от номинала, что соответствует доходности 1,905% годовых (снижение на 7 базисных пунктов к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась за день на 1 базисный пункт, составив 101,14% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта и составила 0,045% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 7,5 пункта, составив 186 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 173 базисных пункта по отношению к предыдущему закрытию, составив 128,65% от номинала (доходность снизилась на 10 пунктов - до 3,94% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 171 базисный пункт, поднявшись до 124,53% от номинала (доходность снизилась на 10,5 пункта и составила 3,9% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 40 базисных пунктов, до 111,83% от номинала (доходность снизилась на 8 пунктов, до 2,285% годовых), с погашением в 2023 году - на 19 базисных пунктов, до 109,04% от номинала (их доходность снизилась на 8 базисных пунктов и составила 1,075% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 подорожал на 230 базисных пунктов, до 121,45% от номинала (доходность снизилась на 12,5 пункта - до 3,93% годовых), а десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 45 базисных пунктов - до 109,91% от номинала (доходность снизилась на 7,5 пункта, до 2,51% годовых).

"Сегодня для рынка валютных гособлигаций России был крайне позитивный день. На фоне снижения геополитических рисков, произошедших после состоявшегося накануне телефонного разговора между президентами США и России, на рынке активизировались покупатели отечественных евробондов. Вчера новость о переговорах между Владимиром Путиным и Джо Байденом пришла уже поздно вечером, и рынок российских еврооблигаций не успел ее отыграть в полной мере, поэтому участники рынка отыгрывали ее именно сегодня. Котировки выросли по всему спектру бумаг, номинированных как в долларах, так и евро, причем наибольшие темпы повышения продемонстрировали "длинные" бумаги, которые выросли в цене на 1,5-2 процентных пункта. Причем активность торгов также заметно возросла, что говорит о том, что повышение котировок сопровождалось реальными покупками со стороны инвесторов", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.

"В середине дня на рынке стали отмечаться некоторые нотки коррекции, но после того, как были опубликованы итоги второго аукциона Минфина по размещению ОФЗ, на рынок валютных облигаций РФ вновь вернулся оптимизм. Успешные для Минфина аукционы по размещению ОФЗ внушили инвесторам дополнительную уверенность в том, что план по заимствованиям на внутреннем долговом рынке может быть выполнен в полном объеме. При этом в случае если геополитический фон вокруг России останется спокойным, то у российских еврооблигаций существует потенциал для дальнейшего роста котировок, так как суверенные спреды все еще достаточно широки и не отражают фундаментальные факторы, поэтому есть все предпосылки для их сужения", - считает Агарзаев.

В ходе телефонного разговора между президентами России Владимиром Путиным и США Джо Байденом лидеры двух стран обсудили глобальные и региональные темы, но при этом тема санкций не затрагивалась. Байден в ходе разговора с Путиным предложил провести саммит в третьей стране, чтобы обсудить весь спектр актуальных проблем, отмечает Белый дом. "Президент Байден заявил, что нацелен на формирование стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США. Он предложил провести саммит в третьей стране в ближайшие месяцы, чтобы обсудить весь спектр вопросов, с которыми столкнулись США и Россия", - говорилось в пресс-релизе Белого дома.