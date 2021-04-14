Фундаментальные факторы поддержки курса рубля остаются в силе - Газпромбанк

Такие фундаментальные факторы, как дорогая нефть, низкий показатель госдолга к ВВП и неглубокий спад экономики поддерживают фундаментальную стоимость российской валюты при отсутствии эскалации геополитической напряженности, отмечается в обзоре Газпромбанка.

"Рубль уверенно укрепился к доллару после новостей о телефонном разговоре между Путиным и Байденом. Снижение геополитической напряженности в отношении России привело к возвращению спроса на российские активы со стороны иностранных инвесторов. Рубль укрепился за короткий промежуток времени до 76 руб. за доллар и на 1,7% по результатам торгов во вторник. В среду национальная валюта продолжила дорожать - на 0,4% к середине дня. Столь стремительная позитивная динамика была вызвана сокращением спекулятивных позиций инвесторов, которые они нарастили предшествующие дни, делая ставку на обесценение рубля", - отмечают аналитики инвестбанка.

Подобная стратегия, на их взгляд, часто используется в период усиления геополитической напряженности, что приводит к временному всплеску волатильности курса рубля.

"Массивные распродажи российских активов в последние дни повысили привлекательность рубля в глазах многих инвесторов. Такие факторы, как дорогая нефть, низкий показатель госдолга к ВВП, неглубокий спад экономики, поддерживают фундаментальную стоимость национальной валюты при отсутствии эскалации геополитической напряженности", -заключают эксперты Газпромбанка.

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