Акции Совкомфлота фундаментально интересны на средне- и долгосрочном горизонте - BCS Express

Акции "Совкомфлота" отстали от общей рыночной динамики в последнее время, но они фундаментально интересны на средне- и долгосрочном горизонте, говорится обзоре BCS Express.

"Бумаги "Совкомфлота" с момента IPO находятся в пологом нисходящем тренде, который в последнее время перешел в боковик, - отмечает аналитик инвесткомпании Дмитрий Пучкарев. - Акции сейчас находятся примерно на уровне конца 2020г. При этом у акций есть позитивные драйверы для переоценки. Во-первых, ожидания высоких дивидендов за 2020г. По итогам года совет директоров "Совкомфлота" в предварительном порядке рекомендовал выплатить 6,67 руб. на акцию, дивидендная доходность по текущим уровням - 7,4%. Второй момент - выручка компании формируется в долларах, поэтому прошедшее с начала года ослабление рубля должно позитивно отразиться на прибыли "Совкомфлота" в 2021г. Долгосрочные ожидания по акциям умеренно позитивные с учетом перспектив развития транспортировки СПГ".

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