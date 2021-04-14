Sber CIB подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Газпрома", оценивая потенциал их роста в течение года на уровне 69%, говорится в комментарии инвестбанка.

"Газпром" может увеличить дивиденды до 50% от чистой прибыли на год раньше, чем планировалось, - указывают аналитики Sber CIB. - Газпром собирался достичь этого уровня выплат по итогам 2021 года, но есть вероятность, что компания сделает это раньше. По информации Интерфакса, она может выплатить за 2020 год около 12 рублей на акцию, хотя мы ожидаем 9,2 рубля. В первом случае - это более 50% от чистой прибыли, а во втором - 40%. Хотя доходность будет не очень сильно отличаться - она достигнет 5,3% вместо 4%".

По мнению экспертов Sber CIB, повышенные дивиденды будут сигналом того, что "Газпром" уверен в перспективах мирового рынка газа, который просел в прошлом году из-за коронавируса, теплой зимы в Европе и конкуренции со сжиженным природным газом. 14 апреля на этих новостях бумаги компании выросли почти на 3% на Московской бирже.

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