Рубль днем демонстрирует умеренный рост к доллару и евро на надеждах улучшения информационного фона вокруг России

Москва. 14 апреля. Доллар и евро немного дешевеют на "Московской бирже" в среду днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине на надеждах снижения геополитической напряженности и улучшения информационного фона вокруг России в ожидании личной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена.

Курс доллара США составил 75,75 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 19 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,58 руб./EUR1, подешевев на 18 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 18,55 копейки - до 82,42 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ уменьшил официальный курс доллара на 15 апреля на 1,5709 рубля, до 75,6826 руб./$1, и опустил курс евро на 1,3771 рубля, до 90,5391 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает демонстрировать позитивную динамику после сильного роста накануне, вызванного сообщениями, что в ходе телефонного разговора между Байденом и Путиным, который состоялся по инициативе американской стороны, президент США предложил главе России провести встречу в ближайшие месяцы в одной из третьих стран.

"Обстоятельно обсуждены текущее состояние российско-американских отношений и некоторые актуальные аспекты международной повестки дня", - говорилось в сообщении пресс-службы Кремля по итогам разговора двух лидеров. "С обеих сторон выражена готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности, что отвечало бы интересам не только России и США, но и всего мирового сообщества", - подчеркивалось в документе.

По данным западных СМИ, провести у себя встречу Путина и Байдена готовы Финляндия, Австрия и Исландия.

Планы проведения саммита США-РФ не оказывают влияния на санкционную политику Вашингтона в отношении Москвы, тем временем заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

"Нет, это (планы саммита - ИФ) не меняет подсчеты, процесс, анализ, который ведется, я ожидаю, что скоро мы сможем больше сказать на этот счет. И, конечно, президент США ясно давал понять, что (для России - ИФ) будут последствия... Некоторые из этих последствий будут видимыми, а некоторые останутся незамеченными", - сказала Псаки в ответ на вопрос, означает ли готовность США работать над саммитом Путина и Байдена, что Вашингтон не планирует вводить особенно жесткие санкции против РФ.

Банк России не видит рисков отключения РФ от международных платежных систем, для них самих это будет невыгодно, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на брифинге в среду.

"Если говорить о сегодняшней ситуации, то я считаю, что она достаточно спокойная. Мы не видим каких-либо рисков отключения от международных платежных систем. Я думаю, что международным платежным системам это самим крайне невыгодно", - сказала Скоробогатова.

Она отметила, что Россия продолжает развивать собственную платежную инфраструктуру.

"Очевидным главным драйвером ралли выступил вчерашний телефонный разговор Путина и Байдена, в ходе которого американский президент предложил встретиться в ближайшие месяцы в "третьей стране" для обсуждения вопросов двусторонних отношений. Напомним, что этому разговору предшествовало несколько витков эскалации напряженности в отношениях двух стран. За последний месяц резко усилилась санкционная риторика со стороны США, а в последнюю неделю активное развитие получил конфликт на Донбассе. Состоявшиеся переговоры сами по себе не снимают фундаментальных рисков усиления санкций: Байден не изменил риторики, и вряд ли обсуждения на предстоящем саммите исправят картину. Однако это выступает своеобразной психологической разрядкой для локального рынка, жившего в напряжении и неопределенности последние недели", - подчеркивают аналитики Райффайзенбанка.

"Поскольку основной оптимизм от переговоров Путина и Байдена уже отыгран, дальнейший путь рубля на север может быть затруднен, но и понижательные риски заметно ослабли, по крайней мере в краткосрочной перспективе. При этом если нефть продолжит рост, то пара "доллар-рубль" пока вряд ли сможет вернуться выше отметки 76 руб./$1, тогда как "евро-рубль", скорее всего, удержится над уровнем 90 руб./EUR1", - говорит аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Цены на нефть эталонных марок повышаются в среду на фоне улучшения прогнозов спроса на топливо в мире.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК составляет $64,78 за баррель, что на 1,74% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $61,21 за баррель, что на 1,71% выше уровня на закрытие предыдущих торгов.

Международное энергетическое агентства в среду повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2021 году на 230 тыс. баррелей в сутки, сославшись на улучшение экономических перспектив. "Однако восстановление остается неустойчивым, поскольку в некоторых основных странах-потребителях растет число случаев заболевания COVID-19", - говорится в отчете агентства.

Подъему котировок также способствовали данные Американского института нефти (API) о снижении запасов в США. По оценкам API, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 9 апреля, сократились на 3,61 млн баррелей. Неделей ранее снижение составило 2,62 млн баррелей.

Официальный доклад о запасах энергоносителей в США за прошедшую неделю будет обнародован министерством энергетики страны в среду в 17:30 МСК. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что недельное сокращение запасов нефти составило 2,9 млн баррелей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь слегка изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок уменьшились на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,66% и 4,68% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 1 б.п. - до 4,93% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 1 б.п. - до 5,32% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 5,42% годовых.