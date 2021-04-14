Избыток предложения во II полугодии обусловит снижение цены нефти в среднем до $55,5/барр. - ПСБ

Избыток предложения во II полугодии 2021г обусловит снижение цены нефти в среднем до $55,5 за баррель Brent, отмечается в комментарии эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой.

Аналитик обращает внимание на выпущенный МЭА ежемесячный обновленный прогноз по рынку нефти, где скорректирован прогноз на 2021г. Ожидается, что рост спроса составит 5,7 млн барр./день - оценка повышается второй месяц подряд. Однако восстановление спроса, по мнению МЭА, остается неустойчивым, поскольку в некоторых основных странах-потребителях растет число случаев заболевания коронавирусом.

По оценкам МЭА, в ближайшие месяцы цены на нефть могут снова оказаться под давлением, поскольку мировые поставки нефти могут вырасти и сместить рынок от дефицита к балансу. Мировая добыча уже показала рост в марте, увеличившись на 1,7 млн барр./день на фоне восстановления добычи в США после резкого падения в феврале и роста предложения странами ОПЕК+. Иран наращивает поставки нефти с конца прошлого года, игнорируя санкции США: добыча находится на пике за последние 2 года. Еще больше поставок нефти на рынок ожидается после того, как 1 апреля министры стран ОПЕК+ договорились постепенно ослабить сокращение добычи более чем на 2 млн барр./день с мая по июль.

"Мы разделяем опасения МЭА относительно неустойчивости восстановления спроса на нефть ввиду активизации вспышек заболевания коронавирусом в некоторых странах и ввода новых локдаунов. На этом фоне, а также ввиду решения ОПЕК+ наращивать добычу с мая мы видим риски скатывания рынка не в баланс, как считает МЭА, а в профицит предложения. Мы ждем во второй половине года избытка предложения в среднем в 0,7 млн барр./день, что обусловит и более низкие цены на нефть - $55,5 за баррель Brent в среднем", - указывает Крылова.

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