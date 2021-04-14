Индекс S&P 500 проведет торги в среду в диапазоне 4100-4150 п. - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торги в среду в диапазоне 4100-4150 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка достиг нового исторического максимума. Индикатор RSI остается в зоне перекупленности (выше 70 пунктов), поэтому в ближайшие торговые сессии вероятна консолидация на фоне фиксации прибыли. В случае продолжения восходящего движения следующим сопротивлением для S&P500 выступит уровень 4200 пунктов". - отмечает аналитик инвесткомпании Илья Зубков.

По мнению эксперта, 14 апреля мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. Опубликованные во вторник данные по инфляции оказались хуже ожиданий. Мартовский ИПЦ повысился с 0,4% в феврале до 0,6% м/м при прогнозе 0,5%. В годовом выражении инфляция составила 2,6%, на 0,1% превзойдя консенсус. ИПЦ без учета продуктов питания и энергетики вырос с февральских 0,1% до 0,34% м/м, притом что ожидался результат 0,2%.

"Синхронный рост ИПЦ и цен на сырье и материалы сигнализирует о том, что бизнес не намерен снижать рентабельность, - подчеркивает Зубков. - Повышение цен способно оказать давление на покупательную способность потребителей. Подтверждение этого инвесторы будут искать в квартальных отчетах в прогнозах рентабельности, которые дадут компании. При этом ФРС по-прежнему намерена игнорировать временные всплески инфляции и сохранять текущие параметры монетарной политики".

Приостановка использования вакцины J&J от COVID-19, как пояснили в Белом доме, не окажет значимого влияния на темпы вакцинации в США. Объем поставок препарата J&J не превышает 5% от общего количества вакцин, а лидеры прививочной кампании Pfizer (PFE) и Moderna (MRNA) продолжают наращивать темпы производства и готовы удовлетворить потребность США в вакцинах уже в июне, отмечается в комментарии аналитика "Фридом Финанс".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.