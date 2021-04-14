"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ФСК ЕЭС" с целью 0,2420 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14%, стоп-приказ: 0,2030 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Если обратить внимание на всю электроэнергетику, то видно, что многие компании, после снижения в марте, так и не восстановились полностью, - отмечают аналитики инвесткомпании. - Постепенно можно делать ставку на компании, которые финансово устойчивы, обладают потенциалом роста по выручки, имеют низкую долговую нагрузку и на балансе имеют большую долю свободных денежных средств. Среди таких компаний стоит выделить ПАО "ФСК ЕЭС", которая, помимо потенциала роста, выплачивает высокие дивиденды".

"Бумага торгуется на сильном уровне поддержки, на котором находится около 2 месяцев. Открывать позиции стоит от текущих уровней с целью 0,2420 руб. При покупке на 10% и выставлением стоп-заявки на уровне 0,2300 руб., риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,82", - указывают эксперты "Финама".

ПАО "ФСК ЕЭС" - российская энергетическая компания, оказывающая услуги по передаче электроэнергии по единой национальной электрической сети (ЕНЭС).

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