"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Twilio с целью $425

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Twilio Inc. с целью $425 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: $387, потенциальная доходность: 9,82%, стоп-приказ: $378, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Ключевым критерием выбора в пользу компании является текущая динамика выручки. Согласно отчетности по GAAP за 2020 год выручка выросла более 55% до $1,7618 млрд. Ожидаемая выручка на 2021 год составляет $2,442 млрд. Соответствие ожиданиям инвесторов позволит котировкам компании продолжить уверенный рост", - отмечают аналитики "Финама".

С точки зрения теханализа, котировки компании преодолели нисходящую коррекцию и находятся у локального максимума, расположенного в районе $387. "Мы рекомендуем открывать длинную позицию при росте выше $387. При покупке на 19,5% и выставлением стоп-заявки на уровне $378, риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,22", - указывают эксперты инвестокомпании.

Twilio Inc. - лидер в области облачных коммуникационных платформ. Компания даёт возможность создавать и управлять связью в реальном времени в программных приложениях.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.