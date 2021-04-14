Рынок акций РФ поднялся к уровням начала апреля за счет ослабления геополитической напряженности, лидирует Газпром

Москва. 14 апреля. Рынок акций РФ утром в среду растет на фоне дорожающей нефти (Brent превысила $64 за баррель) и оптимизма инвесторов, что начало диалога между США и Россией приведет к сокращению геополитической напряженности; индексы МосБиржи и РТС поднялись к уровням начала апреля во главе с бумагами "Газпрома" на новостях о дивидендах концерна.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3565,55 пункта (+1,1%), индекс РТС - 1485,1 пункта (+1,8%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 2,9%.

Доллар упал до 75,66 рубля (-0,29 рубля), доходность 10-летних UST составляет 1,636% годовых (+0,8%).

Планы о проведении саммита между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным не оказывают влияния на санкционную политику Вашингтона в отношении Москвы, сообщила представитель Белого дома Джен Псаки на брифинге во вторник.

Подорожали акции "Газпрома" (+2,9%, до 231,3 рубля), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,6%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,3% и +1,5% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), "Московской биржи" (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%).

"Газпром" (MOEX: GAZP) обсуждает возможность выплаты по итогам 2020 года дивиденды в размере около 12 рублей на акцию, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией. В среду, как ожидается, правление "Газпрома" определит рекомендацию по дивидендам за 2020 год.

Таким образом, дивидендные выплаты по итогам кризисного 2020 года могут составить третий по величине результат за историю (максимального размера дивиденды "Газпрома" достигали по итогам 2018 года - 16,61 рубля на акцию, за 2019 год концерн выплатил 15,24 рубля на акцию).

Подешевели расписки Ozon (MOEX: OZON) (-1,6%), акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,2%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-0,8%), бумаги Polymetal (MOEX: POLY) (-0,7%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,5%), акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,1%).

По словам аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в среду позитивный: дорожают нефть и промышленные металлы, азиатские индексы преимущественно торгуются в "плюсе". Отечественный рынок акций продолжит рост индексов и укрепление рубля. На утренних торгах доллар уже стремится к 75,5 руб./$1. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) в среду проведет день акционера, расписки "Русагро" (MOEX: AGRO) торгуются последний день с дивидендами 76,44 рублей на акцию.

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, телефонный разговор Байдена и Путина вселил оптимизм в рублевых инвесторов.

Пока этот телефонный разговор не стоит трактовать как коренное улучшение российско-американских отношений, но желание американской стороны не усиливать конфронтацию налицо. Кроме того, резко снижается вероятность начала боевых действий со стороны украинской армии. Совершенно не значит, что Штаты не будут вводить дальнейшие санкции, но теперь с большой вероятностью можно утверждать, что они будут мягкими и неопасными для экономики РФ.

Акции госкомпаний (ВТБ, Сбербанка, "Роснефти" и "Газпрома") выглядят более привлекательными. Особенно интересны бумаги Сбербанка, которые "забыли" отыграть отличную отчетность за первый квартал, и фундаментально сильно недооцененная "Роснефть", серьезно просевшая в последние дни. "Мосбиржа" в среду проведет День инвестора, где могут быть озвучены позитивные новости.

Нефть Brent сейчас торгуется вблизи сопротивления $65 за баррель, но нет уверенности, что эта преграда будет пройдена. Тем не менее, текущие цены на нефть являются очень комфортными для российской нефтянки, которая еще не отыграла увеличение экспорта с мая в рамках последнего решения ОПЕК+, считает Антонов.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова также полагает, что анонс переговоров Путина и Байдена позволил частично снять напряженность

Нефть выросла на фоне ослабления доллара, а также данных API по запасам. От отчета Минэнерго США в среду ждут снижения запасов нефти примерно на 3 млн баррелей при росте запасов нефтепродуктов чуть менее чем на 2 млн баррелей - умеренно позитивно для цен. Рынок в течение дня также будет реагировать на ежемесячный отчет Международного энергетического агентства.

Индекс РТС вышел вверх из диапазона 1400-1455 пунктов и теперь нацелился на 1500 пунктов. Индикатор МосБиржи пока остается "зажат" между 3435 и 3580 пунктами.

Рубль укрепляется после телефонных переговоров Путина и Байдена, которые ослабили геополитическую напряженность. Доллар может быть нацелен на развитие коррекции в район 74,5 руб./$1 (нижняя полоса Боллинджера). Пара евро/рубль стремится к отметке 90 руб./EUR1 (средняя полоса Боллинджера дневного графика), далее целью выступает 88 руб./EUR1.

Неожиданные переговоры Путина и Байдена по телефону (и возможность личной встречи в ближайшие месяцы) полностью не ликвидируют санкционных рисков, но указывают на готовность лидеров искать близкие для обоих решения и снимают некоторую часть краткосрочной напряженности. В дальнейшем спрос на отечественные активы будет определяться фактическим развитием ситуации на границе с Украиной. В среду на фоне корпоративных новостей повышенная активность может наблюдаться в акциях "Мосбиржи", "ФосАгро" (MOEX: PHOR), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT), ММК и "Русагро". Ориентир по индексу МосБиржи на среду - 3480-3580 пунктов, считает Кожухова.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, поддержку рынку акций РФ оказали новости, что президенты США и России договорились об очной встрече в ближайшие месяцы для обсуждения вопросов геополитики. ФАС возбудила дело в отношении "Яндекса" за дискриминацию конкурирующих поисковиков. В среду инвесторы ждут старта сезона отчетности, первыми отчитаются банки Goldman Sachs, JPMorgan и Wells Fargo, что задаст настроение рынку на ближайшие недели. Индекс S&P 500 досрочно достиг среднего прогноза аналитиков Уолл-стрит на конец года, и теперь сезон отчетности должен проявить свежие аргументы для покупки американских акций.

В США во вторник индексы акций изменились на 0,2-1,1%, индикатор S&P 500 (+0,3%) в очередной раз обновил рекордный максимум.

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) рекомендовало приостановить использование вакцины против коронавируса COVID-19 производства Johnson & Johnson (SPB: JNJ) из-за случаев тромбоза.

По данным Минтруда США, потребительские цены (индекс CPI) в марте выросли на 2,6% в годовом выражении (максимум с августа 2018 года) при прогнозах роста на 2,5% после подъема на 1,7% в феврале, сообщает Trading Economics.

Дефицит госбюджета США в первом полугодии 2021 финансового года достиг рекордных $1,7 трлн, увеличившись за год на 130%, свидетельствуют данные министерства финансов страны.

В среду в Азии динамика индексов акций также смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,6%, гонконгский Hang Seng растет на 1,3%), стабильны Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 изменились на 0,1-0,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Нефть утром в среду дорожает на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов в США; цена Brent находится на $0,6 выше уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ во вторник. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $64,46 за баррель (+1,2% и +0,6% во вторник), майская цена WTI - $60,95 за баррель (+1,3% и +0,8% накануне).

По оценкам API, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 9 апреля, сократились на 3,61 млн баррелей. Неделей ранее снижение составило 2,62 млн баррелей. Минэнерго США опубликует свои данных о запасах в среду в 17:30 МСК. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что недельное сокращение запасов нефти составило 2,9 млн баррелей, запасов бензина и дистиллятов - соответственно 200 тыс. баррелей и 700 тыс. баррелей.

Поддержку рынку также оказывают оптимистичные ожидания ОПЕК в отношении перспектив спроса на нефть. Накануне ОПЕК улучшила прогноз потребления нефти в 2021 году, отметив, что этому будет способствовать восстановление экономики на фоне бюджетных стимулов, а также снятие карантинов благодаря массовой вакцинации.

Согласно новому прогнозу ОПЕК, мировой спрос на нефть в текущем году вырастет на 5,95 млн б/с, а не на 5,89 млн б/с, как прогнозировалось ранее. Таким образом, потребление нефти в 2021 году достигнет 96,46 млн б/с против предыдущей оценки в 96,27 млн б/с.

Кроме того, Международное энергетическое агентство повысило прогноз спроса на нефть в 2021 году на 230 тыс. б/с - до 96,7 млн б/с.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили "префы" "Ижстали" (MOEX: IGST) (+17,8%), акции ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (+5,1%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+3,2%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+2,7%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+2,5%), En+ (MOEX: ENPG) (+1,8%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+1,8%).

Подешевели бумаги "Варьеганнефтегаза" (MOEX: VJGZ) (-3,4% и -6,2% "префы"), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-1,9%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-1,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 29,51 млрд рублей (из них 6,03 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,57 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 2,53 млрд рублей - на акции "Яндекса").