Аналитики рекомендуют использовать слабость котировок акций Яндекса для покупки этих бумаг

Аналитики инвестиционных банков и компаний рассматривают текущую слабость котировок акций "Яндекса" как возможность для покупки этих бумаг.

Ранее стало известно, что ФАС России возбудила дело против "Яндекса" за неисполнение предупреждения о прекращении преимущественного продвижения собственных сервисов в поисковой выдаче при помощи специального инструмента "колдунщики". Предупреждение необходимо было исполнить до 1 апреля 2021 года.

Как считают эксперты, реакция рынка на эту ситуацию оказалось чрезмерной. Акции "Яндекса" упали на 6% к закрытию торгов 13 апреля.

"По нашему мнению, падение стоимости акций "Яндекса" было чрезмерным. Похоже, что рынок начал "прайсить" более высокую вероятность негативного исхода дела (особенно после новостей о рекордном антимонопольном штрафе Alibaba), чем мы. Считаем, что вчерашний откат - хорошая точка входа в бумагу для инвесторов с умеренным аппетитом к риску", - говорится в обзоре Sova Capital.

"Прогнозы менеджмента "Яндекса" на 2021 год выглядят весьма устойчиво: перспективы восстановления ключевых направлений бизнеса, фокус на e-commerce и дальнейшее развитие экосистемы могут стать драйверами сильного роста выручки в этом году. Мы расцениваем текущую слабость бумаг "Яндекса" как шанс для их покупки", - отмечают аналитики "Ренессанс Капитала".

"ВТБ Капитал" также рекомендует использовать снижение котировок акций компании из-за претензий ФАС как возможность для входа в бумагу. Инвестбанк добавил "Яндекс" в свой "Портфель торговых идей на покупку".

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