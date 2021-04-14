Потенциал роста котировок акций ММК пока сохраняется - BCS Express

Потенциал роста котировок акций ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) пока сохраняется, считает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев.

"Сокращение продаж в I квартале 2021 года, а также снижение доли высокомаржинальной продукции могут оказать давление на финансовые показатели "ММК" в I квартале. Тем не менее этот момент должен быть с лихвой перекрыт позитивным влиянием роста цен на стальную продукцию в начале года. Финансовый отчет за I квартал ожидается сильным несмотря на возможное негативное влияние роста оборотного капитала на свободный денежный поток. Фактор роста объемов продаж может поддержать финансовые метрики "ММК" во II квартале, когда активизируется спрос строительной отрасли. Благоприятные прогнозы компании на II квартал внушают оптимизм. Даже с учетом сильного роста бумаг в последние месяцы потенциал роста котировок при текущих ценах еще есть", - говорится в комментарии аналитика инвесткомпании.

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