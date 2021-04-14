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14 апреля 2021 года 11:14
Ситуация с Яндексом способствует негативному настрою в отношении акций технологических компаний РФ - Газпромбанк
Развитие ситуации с "Яндексом" может способствовать негативному настрою инвесторов в отношении акций технологических компаний РФ, полагают аналитики Газпромбанка. Как сообщалась, ФАС России возбудила дело против "Яндекса" за неисполнение предупреждения о прекращении преимущественного продвижения собственных сервисов в поисковой выдаче при помощи специального инструмента "колдунщики". Предупреждение необходимо было исполнить до 1 апреля 2021 года. "В целом мы считаем, что "Яндекс" полностью контролирует ситуацию. На данном этапе мы не видим большого риска штрафных санкций или неблагоприятного решения в отношении компании и ее бизнеса. Мы также считаем, что наиболее вероятным исходом станет мировое соглашение. Таким образом, падение стоимости акций на 6%, по всей видимости, является чрезмерной реакцией рынка на новости и не меняет нашего взгляда на компанию. При этом эскалация антимонопольного дела в России, аналогичного тому, с которым столкнулся Google в США, способствует негативному настрою в отношении акций российских технологических компаний, которые уже несколько месяцев находятся под давлением", - говорится в обзоре банка. Прогнозная стоимость акций "Яндекса" от аналитиков Газпромбанка составляет $82 за штуку, долгосрочная рекомендация для этих бумаг дается "выше рынка". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЯНДЕКС-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИИ
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