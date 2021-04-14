Рубль может укрепиться до 90 руб./EUR1 в ближайшее время - BCS Express

Курс рубля к евро может укрепиться до уровня 90 руб./EUR1 в ближайшее время, сообщается в комментарии BCS Express.

"С учетом положительного внешнего фона по факторам курсообразования рубля нельзя исключать выхода на уровень 75 руб./$1 в паре USD/RUB и на 90 руб./EUR1 в паре EUR/RUB. Дальнейший рост рубля видится проблематичным, пока сохраняются санкционные риски. До похода же на фундаментальные отметки, район 70 руб./$1, может потребоваться значительное время", - отмечает эксперт инвесткомпании Михаил Зельцер.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.