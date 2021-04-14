Возможен подъем индекса Мосбиржи к 3550-3560 пунктам и выше в среду - "Алго Капитал"

Возможен подъем индекса Мосбиржи к уровням 3550-3560 пунктов и выше в течение торговой сессии в среду, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,2-0,5%, в диапазоне 3535-3550 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3520, 3500 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3570, 3590 пунктов. После открытия с заметным приростом мы может увидеть попытки дальнейшего повышения индекса Мосбиржи в район 3550-3560 пунктов и выше. Этому способствует утренний рост стоимости нефтяных фьючерсов. Свою позитивную роль играют и надежды на смягчение санкционных угроз в связи с началом диалога на высшем уровне между президентами РФ и США", - указывает старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Привычным ориентиром для участников российских торгов во второй половине дня станет динамика нефтяных котировок, констатирует эксперт. Среди ряда иностранных статистических показателей максимальную практическую значимость, по мнению Манжоса, будут иметь еженедельные данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (17:30 МСК).

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