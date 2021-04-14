Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративные новости, ФРС и ЕЦБ, макростатистика:

- "ММК" опубликует операционные результаты за первый квартал 2021 года;

- Совет директоров "ФосАгро" обсудит дивиденды за 2020 год;

- "Московская биржа" проведет "День акционера";

- Ожидается выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла и президента ЕЦБ Кристин Лагард;

- В США выйдут "Бежевая книга" ФРС и индекс цен на импорт за март.

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