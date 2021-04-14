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14 апреля 2021 года 09:38

Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 14 апреля. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, а также снижения геополитических рисков после состоявшегося телефонного разговора между президентами России Владимиром Путиным и США Джо Байденом, полагают эксперты.

Лидеры двух стран обсудили глобальные и региональные темы, но при этом тема санкций в ходе телефонного разговора не затрагивалась. Байден в ходе разговора с Путиным предложил провести саммит в третьей стране, чтобы обсудить весь спектр актуальных проблем, отмечает Белый дом. "Президент Байден заявил, что нацелен на формирование стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США. Он предложил провести саммит в третьей стране в ближайшие месяцы, чтобы обсудить весь спектр вопросов, с которыми столкнулись США и Россия", - говорилось в пресс-релизе Белого дома.

Американские фондовые индексы не продемонстрировали единой динамики по итогам торгов во вторник, при этом индикатор S&P 500 в очередной раз обновил рекордный максимум. Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) рекомендовало приостановить использование вакцины против коронавируса COVID-19 производства Johnson & Johnson (SPB: JNJ) из-за случаев тромбоза. Между тем потребительские цены (индекс CPI) в США в марте выросли на 2,6% относительно того же месяца прошлого года. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 1,7% в феврале и достигла максимальных темпов более чем за 2,5 года - с августа 2018 года. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 2,5%, сообщает Trading Economics.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются в среду после того, как американский индекс S&P 500 накануне обновил рекордный максимум. Японский индекс Nikkei 225 опустился по итогам торгов на 0,39%. Вместе с тем китайский индекс Shanghai Composite к 8:31 МСК поднялся на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 1,48%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:29 МСК повысился на 0,42%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:31 МСК вырос на 0,62% (индекс находится вблизи максимального уровня с марта 2020 года). Сингапурский индекс FTSE Straits Times снижается на 0,3%, несмотря на то, что ВВП Сингапура в первом квартале 2021 года вырос впервые с конца 2019 года - на 0,2% в годовом выражении. Аналитики ожидали снижения экономики Сингапура в январе-марте на 0,2% после ее падения на 2,4% в четвертом квартале 2020 года.

В свою очередь цены на нефть растут в среду на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов в США. По оценкам API, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 9 апреля, сократились на 3,61 млн баррелей. Неделей ранее снижение составило 2,62 млн баррелей. Официальный доклад о запасах энергоносителей в США за прошедшую неделю будет обнародован министерством энергетики страны в среду в 17:30 МСК. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что недельное сокращение запасов нефти составило 2,9 млн баррелей, запасов бензина и дистиллятов - соответственно 200 тыс. баррелей и 700 тыс. баррелей.

Поддержку нефтяному рынку также оказывают оптимистичные ожидания ОПЕК в отношении перспектив спроса на нефть. Накануне ОПЕК улучшила прогноз потребления нефти в 2021 году, отметив, что этому будет способствовать восстановление экономики на фоне бюджетных стимулов, а также снятие карантинов благодаря массовой вакцинации. Согласно новому прогнозу ОПЕК, мировой спрос на нефть в текущем году вырастет на 5,95 млн б/с, а не на 5,89 млн б/с, как прогнозировалось ранее. Таким образом, потребление нефти в 2021 году достигнет 96,46 млн б/с против предыдущей оценки в 96,27 млн б/с.

На этом фоне стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в среду составила $64,5 за баррель, что на 1,3% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на 0,6% - до $63,67 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $60,97 за баррель, что на 1,31% выше уровня на закрытие предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 0,8% - до $60,18 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла почти в 2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,006 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,713 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 13 апреля снизился на 0,18% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 108,06 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,16%, опустившись до 716,2 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "ГТЛК-001Р-14" (-1,25%), "Газпром Капитал БО-001Р-04" (-1,19%) и "ВЭБ.РФ-001Р-17" (-0,69%), а в лидерах повышения - облигации "АФК Система-1Р-15" (+0,2%), "МТС-001P-05" (+0,1%) и "Сбербанк-001Р-SBER15" (+0,07%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (ЯТЭК, входит в "А-Проперти" владельца телекоммуникационного оператора Yota Альберта Авдоляна) полностью разместило 4-летние облигации серии 001Р-02 объемом 5 млрд рублей по ставке 9,15% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 9,36% годовых. Сбор заявок прошел 6 апреля. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения. По 20% номинальной стоимости гасятся в даты выплат 5-го, 6-го и 7-го купонов, еще 40% в дату выплаты 8-го купона. Купоны полугодовые.

МФК "Быстроденьги" полностью разместила 3-летние облигации 1-й серии объемом 400 млн рублей. Размещение прошло по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона по выпуску установлена на уровне 12,75% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

ООО "Сэтл групп" установило ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 3 года объемом 5 млрд рублей на уровне 8,50-8,85% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 8,77-9,15% годовых. Сбор заявок пройдет 16 апреля. Техразмещение запланировано на 21 апреля. В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций группы общим объемом 8,9 млрд рублей.

ПАО "М.Видео" (MOEX: MVID) (эмитентом облигаций выступает дочерняя компания - ООО "МВ Финанс") установило ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-01 объемом не менее 5 млрд рублей на уровне "премия 175-200 базисных пунктов к ОФЗ сопоставимой дюрации". Срок обращения бумаг составит 2-3 года. Сбор заявок пройдет во второй половине апреля. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 50 млрд рублей. В рамках 10-летней программы облигации могут размещаться на срок до 5 лет.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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