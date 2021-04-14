Вероятен подъем индекса Мосбиржи к 3550 пунктам в среду утром - ПСБ

Вероятен подъем индекса Мосбиржи к уровню 3550 пунктов в начале торговой сессии в среду, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич.

"Утром в среду ожидаем преобладания покупок в российских акциях, что позволит рынку продолжить восстановление, в результате чего индекс Мосбиржи попытается подняться в район 3550 пунктов. В дальнейшем позитивная динамика может быть продолжена, а наш рынок попытается закрепиться в верхней половине диапазона 3500-3600 пунктов", - прогнозирует Зварич.

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