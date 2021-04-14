Акции ВТБ, Сбербанка, Роснефти и Газпрома наиболее привлекательны для покупок в среду - "Алор Брокер"

Акции банка ВТБ, Сбербанка, "Роснефти" и "Газпрома" наиболее привлекательны для покупок в среду на российском фондовом рынке, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

Наиболее сильно во вторник выросли бумаги госкомпаний: банка ВТБ, Сбербанка, "Роснефти" и "Газпрома", констатирует эксперт. По его мнению, они и в среду выглядят более привлекательными. "Особенно интересны Сбербанк, который "забыл" отыграть отличную отчетность за первый квартал текущего года, и фундаментально сильно недооцененная "Роснефть", серьезно скорректировавшаяся в последние дни", - указывает Антонов.

Рекомендует аналитик инвесткомпании обратить внимание и на акции "Московской биржи". "В среду биржа проведет "День инвестора", где могут быть озвучены позитивные новости. Но потенциал роста акций Мосбиржи намного ниже, чем у того же Сбербанка", - отмечает Антонов.

Осторожнее стоит быть с бумагами экспортеров, позиции которых подорвал сильно выросший рубль, предупреждает эксперт "Алор Брокер".

Текущие цены на нефть марки Brent, по мнению Антонова, являются очень комфортными для российской нефтянки, которая еще не отыграла увеличение экспорта с мая в рамках последнего решения ОПЕК+.

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