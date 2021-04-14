Риски коррекции вниз цен на нефть пока сохраняются - BCS Express

Риски коррекции вниз цен на нефть марки Brent пока сохраняются, говорится в комментарии BCS Express.

Цены на нефть растут на фоне улучшения прогнозов в ежемесячном отчете ОПЕК, а также позитивных предварительных данных о снижении запасов нефти в США, констатирует эксперт инвесткомпании Игорь Галактионов.

"Котировки нефти марки Brent завершили торги во вторник ростом и превысили отметку $63,5 за баррель. Краткосрочная техническая картина показывает постепенное восстановление котировок, однако риски более глубокой просадки все еще сохраняются. Первой целью в случае ухудшения сентимента может стать отметка $60 за баррель", - предупреждает он.

Также Галактионов напоминает, что в среду (17:30 МСК) будет опубликована официальная статистика от Минэнерго США.

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