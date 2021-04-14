Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в среду в плюсе - BCS Express

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в среду на положительной территории благодаря позитивному внешнему фону, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Индекс Мосбиржи по итогам вторника лишь незначительно вырос. Подъему как раз мешало резкое укрепление рубля, которое негативно для акций экспортеров. Тем не менее сформированный в понедельник импульс роста добавляет уверенности в актуальности среднесрочной восходящей тенденции. Ближайшие ориентиры наверху расположены в районе исторических максимумов 3600-3620 пунктов. Об ухудшении картины можно будет рассуждать лишь в случае закрепления ниже 3450 пунктов, но в среду реализация такого сценария маловероятна", - пишет аналитик в комментарии инвесткомпании.

Новости о переговорах президентов США и России появились ближе к закрытию основной сессии во вторник, так что не все участники успели ребалансировать портфели, отмечает Карпунин. "Обороты на вечерних торгах вторника составили 18 млрд руб. - это второй результат за историю проведения вечерних сессий. То есть налицо стремление инвесторов пересмотреть подход к акциям. В среду "голубые фишки" должны показать более сильную динамику, чем второй эшелон", - обращает внимание аналитик BCS Express.

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