Изменения рубля на старте торгов среды незначительные после резкого укрепления накануне на фоне снижения геополитических рисков

Москва. 14 апреля. Изменения доллара США и евро на "Московской бирже" в среду утром незначительные; рубль относительно стабилен к бивалютной корзине после резкого укрепление накануне благодаря снижению геополитических рисков, при этом внешний фон для нацвалюты в начале торгов 14 апреля складывается противоречивым.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 75,85-76,12 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 75,87 руб./$1 (-7 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 90,7975 руб./EUR1 (+3,75 коп. к закрытию вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) снизилась всего на 2 коп. к уровню закрытия 13 апреля, до 82,59 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,38 рубля ниже уровня действующего официального курса, евро - на 1,12 рубля ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов 14 апреля связаны, прежде всего, с неоднозначными сигналами, поступающими с мировых рынков капитала. При этом рубль заметно вырос накануне благодаря снижению геополитических рисков после состоявшегося телефонного разговора между президентами России Владимиром Путиным и США Джо Байденом, и предложении американского лидера провести саммит, чтобы обсудить весь спектр актуальных проблем.

Лидеры двух стран обсудили глобальные и региональные темы, но при этом тема санкций в ходе телефонного разговора не затрагивалась. Байден в ходе разговора с Путиным предложил провести саммит в третьей стране, чтобы обсудить весь спектр актуальных проблем, отмечает Белый дом. "Президент Байден заявил, что нацелен на формирование стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США. Он предложил провести саммит в третьей стране в ближайшие месяцы, чтобы обсудить весь спектр вопросов, с которыми столкнулись США и Россия", - говорилось в пресс-релизе Белого дома.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 МСК составила $64,09 за баррель, что на 0,66% выше уровня на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $60,59 за баррель, что на 0,68% выше уровня на закрытие рынка 13 апреля.

При этом фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют в среду утром смешанную динамику; японский Nikkei 225 теряет 0,43%, в то время как китайский CSI 300 растет на 0,3%. В свою очередь фьючерс на американский индекс S&P 500 не дает четких сигналов для движения в ту или иную сторону, находясь вблизи уровня закрытия предыдущего дня.

Американские фондовые индексы не продемонстрировали единой динамики по итогам торгов во вторник, при этом индикатор S&P 500 в очередной раз обновил рекордный максимум. Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) рекомендовало приостановить использование вакцины против коронавируса COVID-19 производства Johnson & Johnson (SPB: JNJ) из-за случаев тромбоза. Между тем потребительские цены (индекс CPI) в США в марте выросли на 2,6% относительно того же месяца прошлого года. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 1,7% в феврале и достигла максимальных темпов более чем за 2,5 года - с августа 2018 года. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 2,5%, сообщает Trading Economics.