S&P 500 обновил очередной рекорд

Американские фондовые индексы не продемонстрировали единой динамики по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются в среду. Цены на нефть растут в среду.

Американские фондовые индексы не продемонстрировали единой динамики по итогам торгов во вторник, при этом индикатор S&P 500 в очередной раз обновил рекордный максимум.

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) рекомендовало приостановить использование вакцины против коронавируса COVID-19 производства Johnson & Johnson (SPB: JNJ) из-за случаев тромбоза.

"В США было введено более 6,8 млн доз вакцины J&J. Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) и FDA рассматривают данные о шести выявленных в США случаях возникновения редкого и тяжелого типа тромбов у людей после вакцинации", - говорится в сообщении управления в Twitter (SPB: TWTR).

Однако главный стратег Morgan Stanley (SPB: MS) по рынку акций США Майк Уилсон заявил в эфире CNBC, что он не ожидает масштабной реакции на рынке за исключением текущей "инстинктивной реакции".

"Мы очень оптимистично настроены по поводу того, что экономика полностью откроется во втором полугодии текущего года", - сказал он.

Между тем потребительские цены (индекс CPI) в США в марте выросли на 2,6% относительно того же месяца прошлого года. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 1,7% в феврале и достигла максимальных темпов более чем за 2,5 года - с августа 2018 года. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 2,5%, сообщает Trading Economics.

Дефицит госбюджета США в первом полугодии 2021 финансового года достиг рекордных $1,7 трлн, увеличившись за год на 130%, свидетельствуют данные министерства финансов страны.

В понедельник фондовые индексы США снизились из-за нежелания инвесторов открывать новые позиции на старте недели, насыщенной квартальными отчетами компаний и экономической статистикой. Индекс Dow Jones по итогам торгов опустился на 0,16%, S&P 500 - на 0,02%, Nasdaq - на 0,36%.

Акции компаний, которые больше всего пострадают от замедления вакцинации в США, в основном подешевели на торгах во вторник. Бумаги авиакомпании American Airlines Group (SPB: AAL) Inc., в частности, потеряли 1,5%. Котировки акций Johnson & Johnson опустились на 1,3%.

Акции Altimeter Growth подорожали на 9,9%. Специализированная компания по слияниям и поглощениям (special purpose acquisition company, SPAC) договорилась о слиянии с сингапурским сервисом заказа такси Grab, стоимость которого была оценена в $39,6 млрд.

Бумаги Novocure Ltd. подскочили в цене на 49,6%. Компания, специализирующаяся на разработке препаратов против онкологических заболеваний, сообщила, что независимый комитет по мониторингу данных ускорит анализ результатов третьей фазы испытаний ее препарата от рака легких.

Стоимость бумаг Tesla Inc. (SPB: TSLA) увеличилась на 8,6% и достигла максимума с 19 февраля, отмечает MarketWatch.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 68,13 пункта (0,2%) и составил 33677,27 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 13,6 пункта (0,33%) - до 4141,59 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 146, 1 пункта (1,05%) и составил 13996,1 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются в среду после того, как американский индекс S&P 500 накануне обновил рекордный максимум.

Министерство труда США во вторник сообщило об ускорении инфляции в стране до 2,6% в годовом выражении - максимума с августа 2018 года. Более высокая инфляция обычно вызывает обеспокоенность возможным повышением процентных ставок, однако Федеральная резервная система (ФРС) США допустила временное повышение инфляции выше целевого уровня для обеспечения экономического восстановления, отмечает Associated Press.

Между тем Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) рекомендовало приостановить использование вакцины против коронавируса COVID-19 производства Johnson & Johnson (SPB: JNJ) из-за случаев тромбоза.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:25 МСК опустился на 0,34%.

Акции Toshiba Corp. дорожают на 5,1%. Главный исполнительный директор компании Нобуяки Куруматани подал в отставку. Его место занял председатель совета директоров Toshiba Сатоши Цунакава. Смена руководства компании произошла вскоре после того, как фонд CVC Capital Partners предложил купить Toshiba за более чем $20 млрд. Как сообщает Bloomberg, KKR & Co. может выдвинуть более привлекательное предложение. По информации источников издания, канадская Brookfield Asset Management Inc. также обсуждает возможность покупки Toshiba.

Котировки бумаг Fujifilm Holdings Corp. на торгах в Токио повышаются на 3,8%, Canon Inc.- на 2,4%.

Тем временем рыночная стоимость ритейлера J. Front Retailing Co. Ltd. уменьшается на 7,5%, страховщика T&D Holdings Inc. - на 3,9%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:31 МСК поднялся на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 1,48%.

Ряд китайских технологических компаний, включая JD.com Inc. (SPB: JD), Meituan и ByteDance, обещали соблюдать антимонопольное регулирование после того, как китайский регулятор предписал 34 представителям отрасли провести внутренние проверки и исправить деловые практики, ограничивающие конкуренцию, сообщает South China Morning Post.

Акции JD.com на торгах в Гонконге дорожают на 2,5%, Meituan - на 4,3%. Котировки акций автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. подскочили на 5,8%, производителя полупроводников AAC Technologies Holdings Inc. - на 3,8%. Бумаги оператора связи China Mobile (SPB: CHL) Ltd. дорожают на 0,1%.

Стоимость бумаг банка Hang Seng Bank Ltd. снижается на 0,1%, страховщика AIA Group Ltd. - также на 0,1%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:29 МСК повысился на 0,42%.

Капитализация производителя SK Hynix Inc. сокращается на 1,4%. Цена бумаг автопроизводителя Hyundai Motor Co. растет на 1,3%, Kia Corp. - на 0,7%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:31 МСК вырос на 0,62%. Индекс находится вблизи максимального уровня с марта 2020 года, отмечает Trading Economics.

Индекс потребительского доверия, который рассчитывает Институт Мельбурна и Westpac Bank, в марте подскочил на 6,2% по сравнению с предыдущим месяцем и достиг максимальных с августа 2010 года 118,8 пункта.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group Ltd и Rio Tinto Ltd растет на 0,6% и 0,8% соответственно.

Акции энергетической Beach Energy Ltd дорожают на 0,9%, бумаги Oil Search Ltd дешевеют на 0,3%.

Сингапурский индекс FTSE Straits Times снижается на 0,3%, несмотря на то, что ВВП Сингапура в первом квартале 2021 года вырос впервые с конца 2019 года - на 0,2% в годовом выражении. Аналитики ожидали снижения экономики Сингапура в январе-марте на 0,2% после ее падения на 2,4% в четвертом квартале 2020 года, отмечает Trading Economics.

Цены на нефть растут в среду на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов в США.

По оценкам API, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 9 апреля, сократились на 3,61 млн баррелей. Неделей ранее снижение составило 2,62 млн баррелей.

Официальный доклад о запасах энергоносителей в США за прошедшую неделю будет обнародован министерством энергетики страны в среду в 17:30 МСК.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что недельное сокращение запасов нефти составило 2,9 млн баррелей, запасов бензина и дистиллятов - соответственно 200 тыс. баррелей и 700 тыс. баррелей.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в среду составляет $64,12 за баррель, что на $0,45 (0,71%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $0,39 (0,6%) - до $63,67 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $60,63 за баррель, что на $0,45 (0,75%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,48 (0,8%) - до $60,18 за баррель.

Поддержку рынку также оказывают оптимистичные ожидания ОПЕК в отношении перспектив спроса на нефть. Накануне ОПЕК улучшила прогноз потребления нефти в 2021 году, отметив, что этому будет способствовать восстановление экономики на фоне бюджетных стимулов, а также снятие карантинов благодаря массовой вакцинации.

Согласно новому прогнозу ОПЕК, мировой спрос на нефть в текущем году вырастет на 5,95 млн б/с, а не на 5,89 млн б/с, как прогнозировалось ранее. Таким образом, потребление нефти в 2021 году достигнет 96,46 млн б/с против предыдущей оценки в 96,27 млн б/с.

"Нефтяной рынок пытается создать новый импульс, чтобы протестировать возможность дальнейшего роста", - отмечает главный аналитик по сырьевым рынкам Oanda Asia Pacific Джеффри Хэлли. "Повышение ОПЕК прогноза спроса на нефть способствует этому, хотя прогноз, возможно, является немного слишком оптимистичным", - приводит слова Хэлли агентство Bloomberg.