Утренние прогнозы: рост индексов

Аналитики прогнозируют позитивное начало фондовых торгов в России в среду на сложившемся к утру благоприятном внешнем фоне.

BCS Express (Василий Карпунин): "Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в среду на положительной территории благодаря позитивному внешнему фону. Сформированный в понедельник импульс роста добавляет уверенности в актуальности среднесрочной восходящей тенденции. Ближайшие ориентиры наверху расположены в районе исторических максимумов 3600-3620 пунктов. Об ухудшении картины можно будет рассуждать лишь в случае закрепления ниже 3450 пунктов, но в среду реализация такого сценария маловероятна".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,2-0,5%, в диапазоне 3535-3550 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3520, 3500 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3570, 3590 пунктов. После открытия с заметным приростом мы может увидеть попытки дальнейшего повышения индекса Мосбиржи в район 3550-3560 пунктов и выше. Этому способствует утренний рост стоимости нефтяных фьючерсов. Свою позитивную роль играют и надежды на смягчение санкционных угроз в связи с началом диалога на высшем уровне между президентами РФ и США".

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Утром в среду ожидаем преобладания покупок в российских акциях, что позволит рынку продолжить восстановление, в результате чего индекс Мосбиржи попытается подняться в район 3550 пунктов. В дальнейшем позитивная динамика может быть продолжена, а наш рынок попытается закрепиться в верхней половине диапазона 3500-3600 пунктов".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. Отечественный рынок акций откроет день ростом индексов".