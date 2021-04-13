Рынок акций РФ вырос благодаря новостям о диалоге США-РФ, упал Яндекс из-за претензий ФАС

Москва. 13 апреля. Рынок акций РФ после дневной консолидации на фоне смешанных внешних сигналов завершил торги на мажорной ноте после известий о начале диалога между США и Россией по геополитической тематике; индекс РТС подскочил выше 1450 пунктов на фоне резкого укрепления рубля, при этом упали на 6% акции "Яндекса" при возросших оборотах после известий о возбуждении Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России дела в отношении компании за неисполнение предупреждения.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3526,3 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1458,51 пункта (+1,8%); динамика цен "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 6,2%.

Доллар упал до 76,15 рубля (-1,24 рубля), доходность 10-летних UST снизилась до 1,655% годовых (-1,2%).

В администрации США обсуждают, не могут ли готовящиеся санкции против РФ пагубно повлиять на обстановку близ границ России с Украиной, сообщило CNN со ссылкой на собственные источники. Ранее в апреле представитель Белого дома Джен Псаки предупредила, что США намерены в ближайшие недели ввести пакет мер в ответ на предполагаемые злонамеренные действия РФ.

С начала 2021 года в зоне вооруженного конфликта в Донбассе произошло обострение, несмотря на заключенное ранее бессрочное перемирие. С обеих сторон возросло число погибших и раненых, регулярно звучат взаимные обвинения в нарушении режима прекращения огня и стягивании войск к линии разграничения.

Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник не исключил, что Россия может быть отключена от платежных систем Visa и MasterCard в рамках продолжения западной санкционной политики в отношении РФ.

Вечером во вторник Белый дом США сообщил, что президент США Джо Байден провел разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого лидеры обсудили глобальные и региональные темы. Байден заявил Путину об обеспокоенности переброской российских сил к границе с Украиной и призвал РФ снизить напряженность в отношениях с Киевом. Также Байден предложил Путину провести в ближайшие месяцы саммит в третьей стране.

Подорожали акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (+3,5%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2,2%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+2%), бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,8% и +0,3% "префы"), "Московской биржи" (+1,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,2%).

Подешевели акции "Яндекса" (-6,2%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-2,4%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,1%).

ФАС России возбудила дело в отношении "Яндекса" за неисполнение предупреждения о прекращении преимущественного продвижения собственных сервисов в поисковой выдаче при помощи специального инструмента "колдунщики", говорится в сообщении службы. Предупреждение необходимо было исполнить до 1 апреля 2021 года.

"Яндекс" намерен отстаивать свою позицию по делу, которое возбудила ФАС из-за приоритетного продвижения собственных сервисов в поисковой выдаче, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании. "Обогащенные ответы на поиске - это мировая практика, все поисковики дают расширенные ответы пользователям", - сообщил представитель пресс-службы.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, мировые рынки и нефтяные цены во вторник в основном подросли при повышенной волатильности. Геополитический фактор пока несколько ослабил воздействие на рынок акций РФ, однако по-прежнему является источником ощутимой нервозности и потенциальной слабости рублевых активов.

Индекс потребительских цен в США лишь немного превысил прогноз, тогда как многие опасались резкого ускорения инфляционной динамики. Поэтому вслед за кратковременной просадкой рисковые активы вернулись к росту, а индекс доллара просел. Влияние на динамику нефти вечером может оказать еженедельная отраслевая статистика (в 23:30 МСК выйдет отчет Американского института нефти).

По словам главного исполнительного директора компании "ВТБ Капитал инвестиции", руководителя департамента брокерского обслуживания и старшего вице-президента ВТБ Владимира Потапова, на глобальных рынках во вторник отмечалась повышенная волатильность. Участники торгов оценивают несколько новостей: ускорение инфляции в США и возможное приостановление использования вакцины Johnson & Johnson в США.

Основной вклад в ускорение инфляции в США внесли цены на энергию, также выросли цены на транспортные услуги, что отражает улучшение эпидемиологической ситуации и открытие экономики. Однако доходности по 10-летним гособлигациям снижаются, несмотря на ускорение инфляции. Причиной стали новости о возможной приостановке использования вакцины Johnson & Johnson, что может замедлить процесс вакцинации.

Поддержкой для акций "Русала" во вторник стали новости, что компания успешно произвела на экспериментальной площадке алюминий с самым низким в отрасли "углеродным следом": менее 0,01 тонны эквивалента CО2 на тонну металла, учитывая прямые и косвенные выбросы со сферой охвата 1 и 2. Эта новость не влияет на финансовые показатели компании в моменте, но в перспективе делает продукцию более привлекательной для конечных производителей на фоне глобальных целей по снижению выбросов. Кроме того, успехи в работе по снижению выбросов создают позитивные настроения вокруг компании у все большего числа инвесторов, придерживающихся принципов ESG, отмечает Потапов.

Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), ускорение инфляции в США выше консенсус-прогноза в 2,5% может усилить ожидания ужесточения денежно-кредитной политики и вернуть доходности UST к росту. В среду состоится выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла, который может успокоить ситуацию на долговом рынке, если его заверения в длительном поддержании мягких условий будут достаточно убедительными. На фоне низкой базы прошлого года инфляционная статистика и в последующие месяцы должна показать высокий рост цен, и представителям регулятора предстоит тяжелая работа по сдерживанию рыночных настроений.

Для российских активов негативным фактором остается новостной фон вокруг ситуации в восточной Украине. Украинская сторона призвала к размещению у себя зенитных ракетных комплексов США, а Кремль предупреждает о высоких шансах инцидентов при вмешательстве США в ситуацию. Появились сообщения, что Белый дом проводит оценку влияния объявления санкций на ситуацию в Украине, поэтому неопределенность со сроками введения санкций и конкретными мерами может затянуться, считают эксперты банка "Санкт-Петербург".

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, рынок акций РФ проявляет осторожность, но рубль укрепляется, пользуясь намеками на ослабление геополитических рисков. В администрации США договорились до того, что начали оценивать вероятность негативного влияния рестрикций против РФ на ситуацию в Донбассе. Также можно говорить о том, что украинская сторона пытается найти основания и поводы для переговоров с руководством РФ. В любом случае, пока риски эскалации сохраняются, хотя уже и не выглядят такими высокими, как раньше. Рынку акций также помогает растущая нефть, хотя отдельные бумаги сектора выглядят слабыми ("Татнефти", "ЛУКОЙЛа", "НОВАТЭКа").

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков периодически намекает на то, что Россию могут отключить от платежных систем Mastercard, Visa, да и SWIFT, но, похоже, данный сценарий не устраивает саму американскую сторону, так как повлечет не только потерю будущей прибыли, но и спровоцирует развитие альтернативных систем, полагает аналитик.

В США потребительская инфляция подскочила в марте до 2,6%. После выхода статистики доходность по 10-летним казначейским обязательствам сократилась. Инфляция оказалась выше прогнозов, но на рынке опасались более сильного роста цен, если вспомнить разогрев цен производителей. Впрочем, ФРС больше ориентируется на показатели цен личного потребления (PCE), которые выйдут позже в апреле.

Из негатива также можно отметить новости о том, что вакцина Johnson & Johnson (SPB: JNJ) может провоцировать тромбоз крови, что стало поводом для администрации по продовольствию и медикаментам рекомендовать приостановку использования препарата. Однако рынок быстро переварил новости о вакцине J&J и сосредоточился на ожиданиях корпоративных отчетностей. Российский рынок на этом фоне смотрится неуверенно. Отсутствие сильных идей, перекупленность отдельных секторов и навес неизвестных рисков рестрикций не позволят развить сколь-либо внятный рост в обозримом будущем. К тому же приближается май, который традиционно считается слабым месяцем, отмечает Кочетков.

По мнению исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК "Универ-Капитал" Артема Тузова, отсутствие новостей о возможных антироссийских санкциях со стороны США и ЕС создали во вторник относительно спокойный фон для рублевых активов.

Российский рынок акций вырос вслед за рынками Азии и Европы за счет надежд инвесторов на быстрое восстановление глобальной экономики, несмотря на третью волну пандемии и благодаря позитивным показателям регионов в первом квартале. В США наблюдались выжидательные настроения перед стартом сезона финансовой отчетности компаний за первый квартал, отмечает Тузов.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рост рынка акций РФ с начала недели стоит пока рассматривать лишь как отскок. Геополитическая ситуация несколько успокоилась, по сообщениям СМИ, президент Украины запросил телефонного разговора с российским коллегой, что можно расценивать как свидетельство опасений украинских властей начинать полномасштабную военную кампанию в Донецкой и Луганской областях. Похоже, что украинский лидер ищет вариант, как без политических потерь выйти из данной ситуации.

Рынок акций РФ смог отскочить выше сильной поддержки 3500 пунктов по индексу МосБиржи - это не только психологически важный уровень, здесь еще проходит нижняя граница сужающегося восходящего коридора. В целом же радоваться пока рано, распродажи могут вернуться на рынок в любое время, при появлении каких-либо новых или усилении старых угроз, считает аналитик.

В США в понедельник фондовые индексы просели на 0,02-0,4% из-за нежелания инвесторов открывать новые позиции на старте недели, насыщенной квартальными отчетами компаний и экономической статистикой (в минувшую пятницу S&P 500 и Dow Jones обновили максимумы).

На этой неделе начинается очередной сезон отчетности, финансовые результаты опубликуют ведущие банки США, включая JPMorgan, Bank of America и Wells Fargo, а также ряд компаний - от Delta Air Lines (SPB: DAL) до PepsiCo и UnitedHealth Group (SPB: UNH).

Инвесторы будут ждать сигналов от руководства компаний относительно их уверенности в том, что потребительский спрос продолжит повышаться и что фирмам удастся справиться с увеличением расходов. Это должно ослабить беспокойство участников рынка по поводу того, что акции переоценены, пишет The Wall Street Journal.

С начала этого года инвестиционные аналитики стали оптимистичнее в своих прогнозах и теперь ожидают роста прибыли компаний S&P 500 за первый квартал на 24% по сравнению с прогнозировавшимися в конце декабря 16%. За 2021 год в целом прибыль компаний, входящих в расчет индекса, как прогнозируется, увеличится на 26% в годовом выражении. Ожидается, что рост продолжится в 2022 году.

Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 0,2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,5%) на фоне усиливающихся надежд на подъем мировой экономики, несмотря на рост числа заражений коронавирусной инфекцией во многих регионах. Вечером подросли Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,02-0,4%) и США (индекс S&P 500 прибавил 0,1%).

Повышение китайского экспорта в марте 2021 года замедлилось, в то время как импорт вырос максимальными темпами с февраля 2017 года.

Объем экспорта в долларовом выражении увеличился на 30,6% по сравнению с мартом прошлого года при прогнозах роста на 35,5%. Объем импорта КНР в марте увеличился на 38,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года после подъема на 22,2% в январе-феврале. Аналитики в среднем ожидали повышения на 23,3%, свидетельствуют данные Trading Economics.

По данным Минтруда США, потребительские цены (индекс CPI) в марте выросли на 2,6% в годовом выражении (максимум с августа 2018 года) при прогнозах роста на 2,5% после подъема на 1,7% в феврале, сообщает Trading Economics.

На нефтяном рынке цены подросли на фоне некоторого увеличения оптимизма трейдеров в отношении перспектив спроса благодаря сильным статданным из Китая; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,6 выше уровня суточной давности. Стоимость июньских фьючерсов на Brent составила $63,83 за баррель (+0,9% и +0,5% накануне), майская цена WTI - $60,23 за баррель (+0,9% и +0,6% накануне).

Прогнозы спроса на нефть являются неустойчивыми, учитывая, что ситуация с COVID-19 в мире остается неравномерной: если в Европе появился прогресс в вакцинации, то, например, в Индии введен новый локдаун из-за резкого роста заболеваемости.

Нефть WTI торгуется около $60 за баррель с середины марта, и дальнейший подъем цены ограничен как неопределенностью перспектив спроса, так и планами ОПЕК+ по наращиванию добычи, пишет Bloomberg.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Варьеганнефтегаза" (MOEX: VJGZ) (+37,5% и +30,5% "префы"), "префы" "Ижстали" (MOEX: IGST) (+4%), акции "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+3,2%), ГДР "Эталона" (MOEX: ETLN) (+2,9%), акции "Белона" (MOEX: BLNG) (+2,6%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+2,2%, ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+2,1%).

Подешевели акции ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (-7,3%), "префы" ТКЗ "Красный котельщик" (MOEX: KRKO) (-4,8%), бумаги "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-3,9%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-2,6%, ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (-2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 93,38 млрд рублей (из них 15,91 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 12,12 млрд рублей - на бумаги "Яндекса" и 11,73 млрд рублей - на акции "Норникеля").