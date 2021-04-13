13 апреля 2021 года 19:10
Цены евробондов РФ во вторник умеренно снизились под давлением сохраняющихся санкционных рисков
Москва. 13 апреля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник умеренно снизились под давлением сохраняющихся санкционных рисков. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) не продемонстрировали по итогам дня ярко выраженной динамики, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась по отношению к закрытию 12 апреля на 24 базисных пункта, составив 115,23% от номинала, что соответствует доходности 2,015% годовых (рост на 7 базисных пунктов к предыдущему торговому дню).
Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась всего на 0,6 базисного пункта относительно итогов предыдущего торгового дня, составив 101,15% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 0,04% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился на 7 пунктов, до 197,5 базисного пункта.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к понедельнику на 72 базисных пункта - до 126,05% от номинала (доходность выросла на 4 пункта и составила 4,09% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 54 базисных пункта - до 122,02% от номинала (их доходность выросла на 3,5 базисного пункта и составила 4,055% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 32 базисных пункта - до 111,32% от номинала, что соответствует доходности 2,39% годовых (рост на 6 базисных пунктов к предыдущему дню), а с погашением в 2023 году - на 2 базисных пункта, до 108,78% от номинала (их доходность выросла на 0,5 пункта - до 1,18% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 78 базисных пунктов - до 118,4% от номинала (доходность выросла на 4,5 пункта и составила 4,1% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году потерял в цене 19 базисных пунктов, подешевев до 109,21% от номинала (доходность выросла на 3 пункта - до 2,63% годовых).
"Сегодня в секторе российских еврооблигаций доминировали умеренно негативные настроения. Причем основное давление продавцов отмечалось в первой половине дня, в то время как ближе к вечеру на рынке стали прослеживаться и осторожные покупки, так как процентные ставки наших бумаг оказались относительно привлекательными. Но в целом по итогам дня котировки все же снизились. При этом ситуация на рынке базовых активов была относительно стабильной благодаря успешным аукционам по размещению новых выпусков US Treasuries. Дополнительное давление на динамику евробондов РФ оказывали сохраняющиеся санкционные риски, в результате произошло некоторое расширение суверенных спредов к доходности американских бумаг", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Евгений Александров.
Опубликовано: /Финмаркет/
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