Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Елены Кожуховой, 14 апреля в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- промышленное производство еврозоны в феврале (12:00 мск);

- ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (12:00 мск);

- экспортные и импортные цены США в марте (15:30 мск);

- выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (17:00 мск);

- отчет Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов (17:30 мск);

- выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (19:00 мск);

- выступления представителей ФРС (в течение дня);

- день акционера Мосбиржи;

- заседания советов директоров "ФосАгро" и "Совкомфлота" по дивидендам за 2020г;

- операционные результаты "ММК" за I кв. 2021г;

- акции "РусАгро" последний день торгуются с дивидендами за 2020 г;

- квартальные отчетности JPMorgan, Wells Fargo, Goldman Sachs.

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