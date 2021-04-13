Ускорение инфляции в США не испугало рынки - "Велес Капитал"

Мартовские данные по инфляции в США, отразившие ускорение ее годовых темпов до 2,6% (против ожиданий в 2,5% и февральских данных в 1,7%) не оказали поддержки доллару во вторник, отмечается в комментарии "Велес Капитала".

"Оправившись от неудачного начала торгов, рубль еще в первой половине дня вышел в плюс и к окончанию рабочего дня уверенно сохранял преимущество в парах с долларом и евро, - пишет начальник отдела банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко. - В частности, к вечеру российская валюта росла на 0,4% к доллару, торгуясь вблизи 77, и прибавляла порядка 0,2% к евро, торгуясь ниже уровня 92. Большинство других валют EM выглядело гораздо хуже рубля и торговалось в минусе".

По мнению эксперта, серьезную поддержку рублю в течение дня оказала коррекция индекса доллара. Хотя к вечеру индекс терял лишь порядка 0,2%, в ходе дневных торгов индикатор опустился ниже уровня в 92 пункта, обновив таким образом трехнедельный минимум.

"Мартовские данные по инфляции в США, отразившие ускорение ее годовых темпов до 2,6% (против ожиданий в 2,5% и февральских данных в 1,7%) не оказали поддержки доллару. Не исключено, что, хотя фактические данные превысили ожидания, инвесторы во многом были готовы к подобному развитию событий, принимая во внимание эффект низкой базы по инфляции годом ранее", - подчеркивает Кравченко.

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