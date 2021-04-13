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13 апреля 2021 года 15:36

Рубль днем немного повышается к доллару и евро благодаря некоторому ослаблению геополитической напряженности

Москва. 13 апреля. Доллар и евро немного дешевеют на "Московской бирже" во вторник днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне некоторого снижения геополитической напряженности вокруг РФ.

Курс доллара США составил 77,22 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 16,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 91,84 руб./EUR1, подешевев на 33 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 23,79 копейки - до 83,81 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ уменьшил официальный курс доллара на 14 апреля на 25,69 копейки, до 77,2535 руб./$1, и опустил курс евро на 15,07 копейки, до 91,9162 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно укрепляется к доллару и евро днем во вторник на ожиданиях развития санкционной темы и новостей относительно присутствия российских войск вблизи юго-восточных границ Украины, вызвавшего обеспокоенность западных стран. Поддержку рублю также оказывает позитивная динамика на рынке нефти.

Ситуация на востоке Украины обострилась в марте. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народная республика обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, обе стороны сообщают о погибших. Кроме того, Киев и страны Запада выражают обеспокоенность передвижениями российских войск в районе границы с Украиной.

С 13 по 15 апреля Госсекретарь США Энтони Блинкен находится с визитом в Брюсселе вместе с госсекретарем Ллойдом Остином для обсуждения с союзниками по НАТО ряда вопросов, среди которых - наращивание военного присутствия Россией на границе с Украиной.

Блинкен в ходе телефонного разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обсудил ситуацию на границе России и Украины, призвав РФ прекратить наращивание военного присутствия, сообщили в понедельник госдепе США.

Сам Блинкен при этом написал в твиттере по итогам разговора: "Мы оба согласились, что России следует прекратить опасное усиление военных возможностей, а также агрессию вдоль границ с Украиной".

США по-прежнему обеспокоены перемещениями российских войск близ Украины и продолжили наблюдать за ними на выходных, заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

"Мы обеспокоены, как я говорила раньше. И мы, конечно, следили за этим на выходных, за усиливающейся агрессией российских войск на границе ", - сказала Псаки на брифинге, отвечая на вопрос о передвижениях российских войск на границе с Украиной.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что заявления США о скоплении большого количества российских сил на границе с Украиной противоречат реальному положению дел. Песков отметил, что как и куда РФ перемещает войска внутри собственной территории, не должно вызывать ни у кого обеспокоенности.

"Благодаря некоторому затишью на геополитическом фронте рубль предпринимает попытки коррекции от недавних минимумов, установленных на прошлой неделе. (. . .) При этом напряженность сохраняется, что не предполагает более уверенного и существенного роста курса рубля. Более того, на рынке нефти сохраняется неопределенность, а риски, несмотря на текущие попытки роста, по-прежнему смещены в южном направлении из-за увеличения добычи ОПЕК+ в сочетании с третьей волной пандемии", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"На российские активы продолжает негативно влиять новостной фон вокруг ситуации в восточной Украине. Так, украинская сторона призвала к размещению у себя зенитных ракетных комплексов США, а Кремль предупреждает о высоких шансах инцидентов при вмешательстве США в ситуацию. Появились сообщения, что Белый дом сейчас проводит оценку влияния объявления санкций на ситуацию в Украине, поэтому неопределенность со сроками введения санкций и конкретными мерами может затянуться. На таком фоне курс продолжит оставаться вблизи 77 руб./$1, но в долгосрочной перспективе рубль сохраняет существенный потенциал для укрепления", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть поднимаются во вторник днем на фоне некоторого увеличения оптимизма трейдеров в отношении перспектив спроса благодаря сильным статданным из Китая.

Объем китайского импорта в марте подскочил на 38,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - максимальными темпами с февраля 2017 года, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР (ГТУ). Экспорт вырос на 30,6%.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК составляет $63,49 за баррель, что на 0,33% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $59,89 за баррель, что на 0,32% выше уровня на закрытие предыдущей сессии.

Нефть WTI торгуется около $60 за баррель с середины марта, и дальнейший подъем цены ограничен как неопределенностью перспектив спроса, так и планами ОПЕК+ по наращиванию добычи, пишет Bloomberg.

Прогнозы спроса на нефть являются неустойчивыми, учитывая, что ситуация с COVID-19 в мире остается неравномерной: если в Европе появился прогресс в вакцинации, то, например, в Индии введен новый локдаун из-за резкого роста заболеваемости.

Банк России во вторник, 13 апреля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 17,3 млрд рублей (при лимите 1,79 трлн рублей и спросе 1 трлн 17,3 млрд рублей) в среднем по ставке 4,46% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 6 апреля, банки разместили 1 трлн 510,2 млрд рублей (при лимите 1,7 трлн рублей и спросе 1 трлн 510,2 млрд рублей) в среднем по ставке также 4,46% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ 13 апреля провел размещение 43-го и 44-го выпусков купонных облигаций Банка России (КОБР). 43-й выпуск был размещен в объеме 32 млрд 365,9 млн рублей, 44-й выпуск - в объеме 113 млрд 819,5 млн рублей. Средневзвешенная цена составила 100% от номинала и 100,0033% от номинала соответственно.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов увеличились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 4,67% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 1 б.п. - до 4,69% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев прибавили также по 1 б.п. - до 4,92%, 5,33% и 5,42% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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