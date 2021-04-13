Рубль, скорее всего, останется вблизи уровня 77 руб./$1 в ближайшее время - Банк "Санкт-Петербург"

Курс рубля к доллару, скорее всего, останется вблизи уровня 77 руб./$1 в ближайшее время на сложившемся новостном фоне, но в долгосрочной перспективе национальная валюта сохраняет существенный потенциал для укрепления, сообщается в комментарии банка "Санкт-Петербург".

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