"Финам" открыл торговую идею: покупать акции НОВАТЭКа с целью 1650 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "НОВАТЭКа" с целью 1650 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 8-12 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16%, стоп-приказ: 1350 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"НОВАТЭК" является крупнейшим экспортером сжиженного природного газа в России. На данный момент, компания производит чуть менее 20 млн тонн СПГ в год, но уже через несколько лет объем может увеличиться до 50-70 млн тонн, отмечают эксперты "Финама".

"За последние несколько недель котировки акций компании снизились, заложив снижение экспорта СПГ в ЕС, санкционную угрозу против России и давление на котировки нефти из-за потенциального увеличения добычи странами ОПЕК+. Но "НОВАТЭК" увеличивает объем экспорта в азиатский регион и на внутренний рынок, а санкционные угрозы и нефтяные котировки не так сильно влияют на них, как на другие российские нефтегазовые компании. Поэтому мы рекомендуем покупать эту бумагу на просадке с возможностью заработать в краткосрочном и долгосрочном горизонте", - пишут аналитики инвесткомпании.

"С технической точки зрения, бумага устойчиво двигается в рамках растущего тренда и сейчас находится на локальном уровне поддержки. Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью 1650 руб. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 1350 руб. риск на портфель составит 0,52%", - указывают в "Финаме".

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