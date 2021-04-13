"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Uber с целью $77

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Uber Technologies с целью $77 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-5 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 29,6%, стоп-приказ: $53, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Это одна из лучших ставок на восстановление экономики после пандемии, - отмечают эксперты "Финама". - Сейчас особенно актуально на фоне ускорения темпов вакцинации в США и роста мобильности населения. По мнению Morgan Stanley, глобальная платформа Uber для решения бизнес-задач обеспечивает премию по отношению к P/E основного конкурента - Lyft".

"С технической точки зрения актив торгуется в восходящем тренде. При таком входе, при открытии позиции на 9,3% от портфеля, риск по нему составит 1%. Коэффициент прибыль/риск = 2,75", - указывают эксперты инвесткомпании.

Uber - международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем и доставке еды. Она оказывает услуги более чем в 900 городах в 70 странах, включая Россию.

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