Sber CIB закрыл торговую идею "покупать 20-летний выпуск ОФЗ-26230 с погашением в 2039г", открытую 3 марта 2021г, в связи с появлением форс-мажорных обстоятельств, говорится в комментарии инвестбанка.

Sber CIB в начале марта обратил внимание на выпуск ОФЗ с погашением в 2039г - бумага торговалась дешево относительно 10-летних ОФЗ. "В пятницу мы приняли решение закрыть идею в связи с появлением форс-мажорных обстоятельств. Усиление геополитической напряженности на востоке Украины привело к давлению на цены российских активов. Идея закрыта с минусом в чуть больше, чем в 3% - высокий купонный доход частично компенсировал падение цены. Отметим, что соотношение доходностей длинных ОФЗ-26230 и 10-летнего аналога нормализовалась", - пишут эксперты Sber CIB.

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