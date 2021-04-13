"ВТБ Мои Инвестиции" открыл торговую идею: покупка акций Kellogg с целью $72

"ВТБ Мои Инвестиции" открыл торговую идею "покупать акции Kellogg Co. с целью $72 за штуку и стоп-лоссом на уровне $58", говорится в комментарии.

Эксперты указывают на следующие аргументы в пользу покупки бумаг:

- Возобновления в 2021г обратного выкупа акций.

- Расширение ассортимента продуктов из мяса растительного происхождения и с нулевым содержанием сахара.

- Растущие дивиденды (доходность более 3%).

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