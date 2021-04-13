Утренний рост рынка РФ акций забуксовал, динамика "фишек" смешанная

Москва. 13 апреля. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов на фоне подорожавшей нефти забуксовал в росте на фоне смешанных внешних сигналов и сохраняющихся опасений введения Западом на неделе новых антироссийских санкций.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3521,65 пункта (-0,03%), индекс РТС - 1436,98 пункта (+0,3%); динамика цен основных "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) смешанная в пределах 1,5%.

Доллар стоит 77,2 рубля (-0,18 рубля), доходность 10-летних UST составляет 1,693% годовых (+1%).

Подешевели акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-0,3%), бумаги "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,1%).

Подорожали акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,4%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,7%), "Московской Биржи" (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,4%), Сбербанка (+0,3% и +0,1% "префы"), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,3%), акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,1%).

Тем временем, в администрации США обсуждают, не могут ли готовящиеся санкции против РФ пагубно повлиять на обстановку близ границ России с Украиной, сообщает CNN со ссылкой на собственные источники. Ранее в апреле представитель Белого дома Джен Псаки предупредила, что США намерены в ближайшие недели ввести пакет мер в ответ на предполагаемые злонамеренные действия РФ.

С начала 2021 года в зоне вооруженного конфликта в Донбассе произошло обострение, несмотря на заключенное ранее бессрочное перемирие. С обеих сторон возросло число погибших и раненых, регулярно звучат взаимные обвинения в нарушении режима прекращения огня и стягивании войск к линии разграничения.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник неоднозначный. С одной стороны, дорожает нефть и растут большинство азиатских индексов. С другой стороны, доходность 10-летних казначейских обязательств США повысилась до 1,7%, промышленные металлы находятся под давлением. Тем не менее, день может оказаться неспокойным на фоне публикации данных по инфляции в США, считает эксперт.

Рубль с начала недели укрепляется на фоне известий о возможных переговорах по проблематике юго-востока Украины. Однако говорить о полном снятии геополитических рисков пока преждевременно, нерезиденты не торопятся на отечественный рынок долга. По данным ЦБ РФ, за март доля нерезидентов в ОФЗ сократилась на 1,8 процентного пункта - до 20,2%. Сокращение доли нерезидентов снижает внешние риски для рынка долга. Если же внешние условия улучшатся, а доходность будет привлекательной для carry trade, то приток средств нерезидентов в ОФЗ способен существенно укрепить курс рубля. Таким образом, можно говорить, что рубль все же реагирует на ожидания смягчения внешнеполитических рисков, отмечает Кочетков.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рост рынка акций РФ с начала недели стоит пока рассматривать лишь как отскок. Геополитическая ситуация несколько успокоилась, по сообщениям СМИ, президент Украины запросил телефонного разговора с российским коллегой, что можно расценивать как свидетельство опасений украинских властей начинать полномасштабную военную кампанию в Донецкой и Луганской областях. Похоже, что украинский лидер ищет вариант, как без политических потерь выйти из данной ситуации.

Рынок акций РФ смог отскочить выше сильной поддержки 3500 пунктов по индексу МосБиржи - это не только психологически важный уровень, здесь еще проходит нижняя граница сужающегося восходящего коридора. В целом же радоваться пока рано, распродажи могут вернуться на рынок в любое время, при появлении каких-либо новых или усилении старых угроз, считает аналитик.

Рекомендуется обратить внимание на нефтяные акции, которые ощутимо скорректировались в последнее время - можно ожидать перетока в этот сектор спекулятивного спроса. Наиболее перспективно выглядит сильно фундаментально недооцененная "Роснефть". Позитивно выглядят и акции Сбербанка, которые могут отыгрывать блестящую отчетность банка за март и первый квартал, а также приближение отсечки реестра под дивиденды - Сбербанк (MOEX: SBER) традиционно быстро закрывает дивидендный "гэп".

На рубль могут оказать влияние внутренние негативные фундаментальные факторы - сокращение платежного баланса РФ. В ближайшие месяцы можно ждать опережающего роста импорта, и не исключено, что положительное сальдо платежного баланса будет "съедено" покупкой валюты в Фонд национального благосостояния. Поэтому покупка рубля против доллара опасна, при появлении негативных факторов пара доллар-рубль быстро уйдет выше отметки 78 руб./$1, считает Антонов.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, нефть с начала недели подросла на фоне неподтвержденных заявлений о том, что йеменское движение хуситов атаковало нефтегазовые объекты Саудовской Аравии. Лидер движения хуситов заявил в своем Twitter (SPB: TWTR), что 10 запущенных ими дронов обстреляли нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) саудовской госкомпании Saudi Aramco. Подобные новости всегда встречаются рынком с готовностью делать ставки на краткосрочный рост нефти. Один из наиболее ярких прецедентов произошел в сентябре 2019 года, когда из-за атаки на саудовский НПЗ произошел взрыв, и добыча в королевстве сократилась вдвое в течение нескольких недель. В тот момент цены на нефть подскочили сразу на 15% всего за один день.

В этот раз реакция рынка была сдержанной, поскольку серьезных перебоев не ожидается. По совокупности факторов коррекционные риски по-прежнему преобладают. В случае очередного спуска ниже $61 котировки Brent могут ускорить снижение и достичь зоны $57,5-59 за баррель. Причин для более глубокого снижения пока не наблюдается.

Тем временем стало известно, что азиатские покупатели сокращают закупки нефти из Саудовской Аравии. Сокращение закупок обусловлено как техобслуживанием на НПЗ, так и высоким уровнем цен. Четыре индийских НПЗ сократили майские закупки саудовской нефти на 36% на фоне напряженности во взаимоотношениях стран. Ранее индийский представитель призывал королевство увеличить добычу, чтобы снизить поддержку цен, отмечает эксперт.

По оценке исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК "Универ-Капитал" Артема Тузова, российский рынок настороженно относится к возможному уже на этой неделе введению новых санкций со стороны США и ЕС по политическим причинам. Фактором поддержки для рубля выступают растущие котировки нефти на фоне осторожного оптимизма трейдеров об ускорении проведения массовой вакцинации в Европе, где началась третья волна пандемии. В краткосрочной перспективе индекс МосБиржи будет двигаться в рамках 3480-3550 пунктов, индекс РТС - в коридоре 1390-1440 пунктов, считает эксперт.

В США в понедельник фондовые индексы просели 0,02-0,4% из-за нежелания инвесторов открывать новые позиции на старте недели, насыщенной квартальными отчетами компаний и экономической статистикой (в минувшую пятницу S&P 500 и Dow Jones обновили максимумы).

На этой неделе начинается очередной сезон отчетности, финансовые результаты опубликуют ведущие банки США, включая JPMorgan, Bank of America и Wells Fargo, а также ряд компаний - от Delta Air Lines (SPB: DAL) до PepsiCo и UnitedHealth Group (SPB: UNH).

Инвесторы будут ждать сигналов от руководства компаний относительно их уверенности в том, что потребительский спрос продолжит повышаться и что фирмам удастся справиться с увеличением расходов. Это должно ослабить беспокойство участников рынка по поводу того, что акции переоценены, пишет The Wall Street Journal.

С начала этого года инвестиционные аналитики стали оптимистичнее в своих прогнозах и теперь ожидают роста прибыли компаний S&P 500 за первый квартал на 24% по сравнению с прогнозировавшимися в конце декабря 16%. За 2021 год в целом прибыль компаний, входящих в расчет индекса, как прогнозируется, увеличится на 26% в годовом выражении. Ожидается, что рост продолжится в 2022 году.

Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,5%) на фоне усиливающихся надежд на подъем мировой экономики, несмотря на рост числа заражений коронавирусной инфекцией во многих регионах. В Европе динамика индексов смешанная (индекс FTSE просел на 0,2%, DAX, CAC40 растут на 0,2%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 прибавляет менее 0,1%).

Повышение китайского экспорта в марте 2021 года замедлилось, в то время как импорт вырос максимальными темпами с февраля 2017 года.

Объем экспорта в долларовом выражении увеличился на 30,6% по сравнению с мартом прошлого года, при прогнозах роста на 35,5%. Объем импорта КНР в марте увеличился на 38,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года после подъема на 22,2% в январе-феврале. Аналитики в среднем ожидали повышения на 23,3%, свидетельствуют данные Trading Economics.

В январе-феврале текущего года китайский экспорт вырос на 60,6%, только в феврале - подскочил на 154,9% на фоне устойчивого восстановления глобальной производственной активности после кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Профицит баланса внешней торговли Китая в марте поднялся до $13,8 млрд по сравнению с $19,8 млрд годом ранее при ожидавшемся рынком увеличении до $52,05 млрд. Профицит в торговле с США в прошлом месяце сократился до $21,37 млрд с $23,01 млрд в феврале. За первые три месяца 2021 года положительное сальдо баланса внешней торговли Китая составило $117,05 млрд.

На нефтяном рынке цены утром подросли на фоне некоторого увеличения оптимизма трейдеров в отношении перспектив спроса благодаря сильным статданным из Китая; цена Brent находится на $0,3 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов Мосбиржи в понедельник. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $63,47 за баррель (+0,3% и +0,5% накануне), майская цена WTI - $59,83 за баррель (+0,2% и +0,6% накануне).

Прогнозы спроса на нефть являются неустойчивыми, учитывая, что ситуация с COVID-19 в мире остается неравномерной: если в Европе появился прогресс в вакцинации, то, например, в Индии введен новый локдаун из-за резкого роста заболеваемости.

Нефть WTI торгуется около $60 за баррель с середины марта, и дальнейший подъем цены ограничен как неопределенностью перспектив спроса, так и планами ОПЕК+ по наращиванию добычи, пишет Bloomberg.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Варьеганнефтегаза" (MOEX: VJGZ) (+6,3% и +8% "префы"), "префы" "Ижстали" (MOEX: IGST) (+6,7%), акции "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (+2,2%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+2,1%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+2%), ГДР "Лента" (MOEX: LNTA) (+1,6%).

Подешевели бумаги ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (-2,9%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-2,3%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-1,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 12,07 млрд рублей (из них 2,97 млрд рублей пришлось на акции "Норникеля", 2,57 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка и 583,02 млн рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").