Падение котировок золота до $1720/унц. и ниже более вероятно, чем рост - Sber CIB

Падение котировок золота до уровня $1720 за тройскую унцию и ниже более вероятно, чем рост цен на желтый металл, считают аналитики Sber CIB.

Несмотря на некоторый позитив для цен на золото на прошлой неделе (небольшое снижение доходности американского госдолга и ослабление доллара к евро), негативные факторы остаются, отмечают эксперты. На текущей неделе доходность гособлигаций США может вырасти из-за размещения новых выпусков, что будет давить на котировки золота.

Также аналитики констатируют, что цены на платину и палладий на прошлой неделе снизились в пределах 1%. ГМК "Норильский никель", на который приходится 40% мировой добычи палладия, восстанавливает работу на затопленных рудниках быстрее, чем планировалось, но цена этого металла, видимо, останется высокой, так как его глобальный дефицит сохранится, обращают внимание в инвестбанке.

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