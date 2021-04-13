Рубль пока останется в диапазоне 77,0-78,0 руб./$1 - "ЛОКО-Инвест"

Курс рубля к доллару пока останется в диапазоне 77,0-78,0 руб./$1, считает директор по инвестициям "ЛОКО-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Рубль начал новую неделю практически нулевой динамикой на фоне смешанных тенденций в других ЕМ валютах. Доминирующим фактором остается геополитика и ситуация на Донбассе, до стабилизации ситуации там рассчитывать на заметный рост рубля довольно сложно. Нерезиденты будут осторожно относиться к активам в РФ, а восстановление экономики при закрытых границах (особенно в свете решений на полтора месяца закрыть Турцию и Танзанию) и низком доверии к политике властей поддерживает импорт и спрос на иностранные активы. Данные CFTC о спекулятивной позиции в рубле к 6 апреля указывали на наличие чистого "лонга" в размере 23,4% от общей позиции, что является максимумом с сентября 2020г. Ухудшение геополитической обстановки на прошлой неделе могло стимулировать разворот в позициях спекулянтов, что дополнительно давило на рубль. В текущих условиях допускаем, что курс рубля пока останется в диапазоне 77,0-78,0 руб./$1", - отмечает Полевой.

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