Вероятно возвращение цены нефти в диапазон $60-63/барр. во вторник-среду - ПСБ

Вероятно возвращение цены на нефть марки Brent в диапазон $60-63 за баррель во вторник-среду, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Цены на нефть смогли выйти в понедельник за пределы верхней границы боковика $60-63 за баррель, но вряд ли импульс к росту стоит рассматривать как существенный. Во вторник поддержку сырью обеспечивает неплохая статистика по Китаю, где импорт сырой нефти за март подскочил на 21% г/г, но это следствие низкой базы прошлого года, поэтому не может считаться отражением устойчивого спроса в текущем году, - отмечает Крылова в комментарии ПСБ. - Во вторник в фокусе будет статистика по запасам от API, в среду - от Минэнерго США. Ожидаем снижения запасов сырой нефти и роста запасов бензинов и дистиллятов. Полагаем, что цены на нефть марки Brent вернутся обратно в диапазон $60-63 за баррель на фоне статистики и неочевидных идей для роста".

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