Снижение геополитических рисков помогает рублю удерживать позиции - "Открытие Брокер"

Снижение геополитических рисков помогает рублю удерживать позиции, отмечается в комментарии ведущего аналитика "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова.

"Рубль в понедельник торговался в диапазоне 77,75 и 77,07 руб./$1. В утренние часы он слабел, но сообщение о возможных переговорах по проблематике юго-востока Украины помогло ему немного укрепить свои позиции. Однако говорить о полном снятии геополитических рисков будет преждевременно. Нерезиденты пока не торопятся на отечественный рынок долга", - отмечает эксперт.

По данным ЦБ РФ, за март доля нерезидентов в ОФЗ сократилась на 1,8 процентного пункта до 20,2%. Доля в ОФЗ с постоянным доходом сократилась за месяц на 3,4 процентного пункта до 31,7%. Основными покупателями ОФЗ выступали системно значимые финансовые организации РФ, а доля нерезидентов упала до 9,6%. Однако в этом процессе, на взгляд Кочеткова, есть и положительный момент: сокращение доли нерезидентов снижает внешние риски для рынка долга.

"Если же внешние условия улучшатся, а доходность будет привлекательной для "Carry Trade", то приток средств нерезидентов в ОФЗ способен существенно укрепить курс рубля. Внешний фон характеризовался относительной стабильностью индекса доллара, а вот доходности по 10-летним казначейским обязательствам США выросли до 1,68% по сравнению с 1,66% в утренние часы. AUD, NZD и CAD были склонны к ослаблению против валюты США. Таким образом, можно говорить, что рубль всё же реагирует на ожидания смягчения внешнеполитических рисков", - заключает аналитик "Открытие Брокер".

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