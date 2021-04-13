Возможно ослабление рубля до 77,7 руб./$1 во вторник - Sber CIB

Возможно ослабление курса рубля к доллару до уровня 77,7 руб./$1 во вторник, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Рост доходности 10-летних гособлигаций США, начавшийся в понедельник вечером, продолжается и во вторник утром, пока инвесторы ожидают данные по инфляции в США за март. Из-за этого доллар укрепился, а рубль рискует упасть до 77,7 руб./$1, отмечают в инвестбанке.

Крупнейшие инвесторы, скорее всего, во вторник будут малоактивны в ожидании информации о том, какие бумаги и в каком объеме Минфин предложит рынку для аукционов в среду. Из-за этого рублёвый госдолг немного упадет в цене, полагают аналитики Sber CIB.

Котировки нефти марки Brent, вероятно, останутся на уровне $62,5-63,9 за баррель во вторник, предполагают эксперты инвестбанка. При этом если они будут снижаться, то рискуют упасть до $61,2 за баррель, а если станут расти, то могут достигнуть $64,5-65,2 за баррель, отмечают в Sber CIB. Рынок ждет ежемесячного отчета ОПЕК, а также индекса потребительских цен за март в США и еженедельной статистики по запасам углеводородов в США.

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