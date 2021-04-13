Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут нефть и макростатистика:

- ОПЕК опубликует ежемесячный обзор нефтяного рынка, а Американский институт нефти (API) - еженедельную сводку по запасам углеводородов в США;

- Также в США ожидаются индекс потребительских цен и данные по настроениям малого бизнеса;

- В Германии и еврозоне выйдут индексы деловой активности от института ZEW, в Великобритании - данные по промышленному производству и торговому балансу.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.