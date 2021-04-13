Утренние прогнозы: торги акциями во вторник начнутся с умеренного роста

Аналитики полагают, что торги акциями во вторник начнутся с умеренного роста, что позволит индексу Мосбиржи сделать еще один шаг к середине диапазона 3500-3600 пунктов.

BCS Express (Василий Карпунин): "Общая картина по индексу Мосбиржи по итогам подъема в понедельник не изменилась, тем не менее локальный импульс роста добавляет уверенность в актуальности среднесрочной восходящей тенденции. Ближайшие ориентиры наверху расположены в районе исторических максимумов 3600-3620 пунктов. Об ухудшении картины можно будет рассуждать лишь в случае закрепления ниже 3440-3450 пунктов".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,3%, в диапазоне 3520-3535 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3500, 3480 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3550, 3570 пунктов. После открытия со сдержанным приростом индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Утренний внешний фон пока не настолько позитивен, чтобы стимулировать быстрое масштабное повышение указанного индекса".

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Учитывая внешний фон, ожидаем преобладания покупок в российских акциях на старте торгов во вторник, что позволит индексу Мосбиржи сделать еще один шаг к середине диапазона 3500-3600 пунктов. В ходе дня позитивные настроения на российском рынке могут сохраниться, что будет способствовать дальнейшему подъему индекса. При этом закрытие нашего рынка определит изменение внешней конъюнктуры на фоне публикации макростатистики из США".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон складывается нейтральный во вторник, поэтому открытия торгов ждем недалеко от уровня закрытия понедельника. В целом радоваться пока рано - рост в понедельник на рынке акций мы рассматриваем лишь как технический отскок. Распродажи могут в любое время вернуться на рынок при появлении каких-либо новых или усилении старых. Рекомендуем обратить внимание на акции нефтяных компаний. Котировки акций сильно скорректировались в последнее время, и можно ждать в них перетока спекулятивного спроса. Наиболее перспективно выглядит сильно фундаментально недооцененная Роснефть".