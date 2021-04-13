13 апреля 2021 года 09:50
Утренние прогнозы: торги акциями во вторник начнутся с умеренного роста
Аналитики полагают, что торги акциями во вторник начнутся с умеренного роста, что позволит индексу Мосбиржи сделать еще один шаг к середине диапазона 3500-3600 пунктов.
BCS Express (Василий Карпунин): "Общая картина по индексу Мосбиржи по итогам подъема в понедельник не изменилась, тем не менее локальный импульс роста добавляет уверенность в актуальности среднесрочной восходящей тенденции. Ближайшие ориентиры наверху расположены в районе исторических максимумов 3600-3620 пунктов. Об ухудшении картины можно будет рассуждать лишь в случае закрепления ниже 3440-3450 пунктов".
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,3%, в диапазоне 3520-3535 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3500, 3480 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3550, 3570 пунктов. После открытия со сдержанным приростом индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Утренний внешний фон пока не настолько позитивен, чтобы стимулировать быстрое масштабное повышение указанного индекса".
Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Учитывая внешний фон, ожидаем преобладания покупок в российских акциях на старте торгов во вторник, что позволит индексу Мосбиржи сделать еще один шаг к середине диапазона 3500-3600 пунктов. В ходе дня позитивные настроения на российском рынке могут сохраниться, что будет способствовать дальнейшему подъему индекса. При этом закрытие нашего рынка определит изменение внешней конъюнктуры на фоне публикации макростатистики из США".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон складывается нейтральный во вторник, поэтому открытия торгов ждем недалеко от уровня закрытия понедельника. В целом радоваться пока рано - рост в понедельник на рынке акций мы рассматриваем лишь как технический отскок. Распродажи могут в любое время вернуться на рынок при появлении каких-либо новых или усилении старых. Рекомендуем обратить внимание на акции нефтяных компаний. Котировки акций сильно скорректировались в последнее время, и можно ждать в них перетока спекулятивного спроса. Наиболее перспективно выглядит сильно фундаментально недооцененная Роснефть".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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13 апреля 2021 года 19:44
Москва. 13 апреля. Доллар и евро обвалились на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль уверенно вырос к бивалютной корзине благодаря снижению геополитической напряженности вокруг РФ на сообщениях о телефонном разговоре между президентами России и США, и предложении американского лидера провести саммит, чтобы обсудить весь спектр актуальных проблем. читать дальше
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13 апреля 2021 года 19:30
Москва. 13 апреля. Рынок акций РФ после дневной консолидации на фоне смешанных внешних сигналов завершил торги на мажорной ноте после известий о начале диалога между США и Россией по геополитической тематике; индекс РТС подскочил выше 1450 пунктов на фоне резкого укрепления рубля, при этом упали на 6% акции "Яндекса" при возросших оборотах после известий о возбуждении Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России дела в отношении компании за неисполнение предупреждения. читать дальше
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13 апреля 2021 года 19:10
Москва. 13 апреля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник умеренно снизились под давлением сохраняющихся санкционных рисков. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) не продемонстрировали по итогам дня ярко выраженной динамики, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
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13 апреля 2021 года 19:07
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.
Как говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Елены Кожуховой, 14 апреля в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:
- промышленное производство еврозоны в феврале (12:00 мск);
- ежемесячный... читать дальше
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13 апреля 2021 года 18:21
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"Оправившись от неудачного начала торгов, рубль еще в первой половине дня... читать дальше
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13 апреля 2021 года 17:52
Частные и институциональные инвесторы положительно оценивают представленную TCS Group новую стратегию до 2023 года, свидетельствуют данные опроса клиентов BCS Global Markets (BCS GM).
При этом наибольший интерес у опрошенных вызвали недавно запущенный компанией продукт рассрочки, или BNPL (buy... читать дальше
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13 апреля 2021 года 17:33
Котировки акций Tesla Inc. могут вырасти на 25% от текущих уровней до лета 2021 года, полагает аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов.
"Котировки акций Tesla вернулись выше уровня в $700 за штуку, что на 30% выше мартовских минимумов. Консенсус дает оценку чуть выше $630 за акцию, большинство... читать дальше
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13 апреля 2021 года 17:09
Аналитики BCS Express позитивно оценивают долгосрочные перспективы GDR Mail.ru Group, говорится в обзоре инвесткомпании.
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13 апреля 2021 года 16:44
Благоприятная ситуация на мировом рынке стали окажет дальнейшую поддержку котировкам акций "НЛМК", полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).
"Мы ожидали от "НЛМК" сильных операционных результатов за первый квартал 2021 года. Рост производства, на наш взгляд, закономерен и связан с увеличением... читать дальше
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13 апреля 2021 года 16:20
рс рубля к доллару, скорее всего, останется вблизи уровня 77 руб./$1 в ближайшее время на сложившемся новостном фоне, но в долгосрочной перспективе национальная валюта сохраняет существенный потенциал для укрепления, сообщается в комментарии банка "Санкт-Петербург".
Настоящее сообщение содержит... читать дальше
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13 апреля 2021 года 15:49
Акции KLA Corp. интересны инвесторам в долгосрочной перспективе за счет своей устойчивости, технологической развитости, а также положительных ожиданий от внедрения новых технологий, считает эксперт BCS Express Павел Гаврилов.
"Котировки акции KLA с 2019 года находятся в восходящей тенденции,... читать дальше
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13 апреля 2021 года 15:36
Москва. 13 апреля. Доллар и евро немного дешевеют на "Московской бирже" во вторник днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне некоторого снижения геополитической напряженности вокруг РФ. читать дальше
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13 апреля 2021 года 15:26
Акции "Северстали" в настоящее время по-прежнему представляют интерес для "быков" на фондовом рынке, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.
"Котировки акций "Северстали" к середине сессии отступили от очередного пика в 1650 рублей и опустились в район 1620 рублей,... читать дальше
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13 апреля 2021 года 15:04
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "НОВАТЭКа" с целью 1650 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 8-12 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16%, стоп-приказ: 1350 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.
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13 апреля 2021 года 14:44
Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 4080-4130 пунктов во вторник, полагает аналитик "Фридом Финанс" Георгий Сурков.
"Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка консолидировался в узком диапазоне. Индикатор RSI остается в... читать дальше
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