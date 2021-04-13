Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 13 апреля. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают эксперты.

Фондовые индексы США снизились по итогам торгов в понедельник из-за нежелания инвесторов открывать новые позиции на старте недели, насыщенной квартальными отчетами компаний и экономической статистикой. На этой неделе начинается очередной сезон отчетности, финансовые результаты опубликуют ведущие банки США, включая JPMorgan Chase, Bank of America и Wells Fargo, а также ряд крупнейших компаний. Инвесторы будут ждать сигналов от руководства компаний относительно их уверенности в том, что потребительский спрос продолжит повышаться и что фирмам удастся справиться с увеличением расходов. Это должно ослабить беспокойство участников рынка по поводу того, что акции переоценены.

С начала этого года инвестиционные аналитики стали оптимистичнее в своих прогнозах и теперь ожидают роста прибыли компаний S&P 500 за первый квартал на 24% по сравнению с прогнозировавшимися в конце декабря 16%. За 2021 год в целом прибыль компаний, входящих в расчет индекса, как прогнозируется, увеличится на 26% в годовом выражении. Ожидается, что рост продолжится в 2022 году.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил в воскресенье, что рост американской экономики и создание рабочих мест в США в ближайшее время могут ускориться. "То, что мы сейчас наблюдаем, это то, что экономика, по всей видимости, переживает переломный момент", - сказал он в интервью CBS. Пауэлл отметил значение вакцинации от коронавируса и масштабных мер бюджетной и денежно-кредитной поддержки в период пандемии. В то же время он предупредил, что "основным риском для экономики" является новый скачок распространения заболевания.

Глава ФРС также сказал, что регулятор в этом году вряд ли повысит процентные ставки. "Я могу гарантировать, что ФРС сделает все возможное, чтобы поддерживать экономику столько, сколько необходимо для полного восстановления", - заявил он. Пауэлл ожидает, что инфляция в США может на некоторое время превысить целевой уровень в 2%. "Когда мы придем к этому, тогда мы и повысим ставки", - подчеркнул он.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют во вторник утром смешанную динамику на фоне надежд на подъем мировой экономики после пандемии COVID-19, с одной стороны, и продолжающегося рост числа заражений коронавирусной инфекцией во многих регионах, с другой стороны. Японский индекс Nikkei 225 поднялся по итогам торгов на 0,77%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:10 МСК снизился на 0,19%, в то время как гонконгский Hang Seng вырос на 0,49%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:15 МСК повысился на 0,83%. При этом австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:15 МСК снизился на 0,14%.

В свою очередь цены на нефть поднимаются во вторник на фоне некоторого увеличения оптимизма трейдеров в отношении перспектив спроса благодаря сильным статданным из Китая. Объем китайского импорта в марте подскочил на 38,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - максимальными темпами с февраля 2017 года, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР (ГТУ). Экспорт вырос на 30,6%. Прогнозы спроса на нефть являются неустойчивыми, учитывая, что ситуация с COVID-19 в мире остается неравномерной: если в Европе появился прогресс в вакцинации, то, например, в Индии введен новый локдаун из-за резкого роста заболеваемости.

На этом фоне стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК во вторник составила $63,6 за баррель, что на 0,51% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на 0,5% - до $63,28 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $59,96 за баррель, что на 0,44% выше уровня на закрытие предыдущей сессии. В понедельник стоимость этих контрактов увеличилась на 0,6% - до $59,7 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник упала в 2,5 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 4,552 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,639 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 12 апреля вырос на 0,04% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 108,26 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (10-12 апреля) 0,1%, поднявшись до 717,34 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Транснефть-001P-10" (+0,7%), "АФК Система-1Р-13" (+0,55%) и "ВЭБ.РФ-001Р-17" (+0,52%), а в лидерах снижения - облигации "МТС-001P-03" (-0,5%), "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,49%) и "ГТЛК-001Р-14" (-0,19%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Банк "Северный морской путь" (СМП банк) определил ставку 23-го купона биржевых облигаций серии БО-01 в размере 4,7% годовых. Банк разместил 10-летние бонды серии БО-01 объемом 10 млрд рублей в октябре 2015 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 11,2% годовых. Бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставки 2-40-го купонов определяются как ключевая ставка ЦБ РФ плюс премия в размере 0,2%.

Страховая компания "ВСК" приобрела в рамках оферты 3 млн 35 тыс. 111 облигаций серии 001P-01 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 4 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 75,87% выпуска. Бумаги объемом 4 млрд рублей компания разместила в апреле 2017 года сроком на 5 лет. Ставка 1-го купона была установлена в размере 11,05%, к ней приравнены ставки 2-3-го купонов. Ставка текущего купона - 7% годовых. Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании объемом до 30 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, срок действия самой программы - 15 лет. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.