Вероятно нейтральное начало торгов на рынке акций РФ во вторник - "Алор Брокер"

Вероятно нейтральное начало торгов на российском рынке акций во вторник, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

"Внешний фон складывается нейтральный во вторник, поэтому открытия торгов ждем недалеко от уровня закрытия понедельника. В целом радоваться пока рано - рост в понедельник на рынке акций мы рассматриваем лишь как технический отскок. Распродажи могут в любое время вернуться на рынок при появлении каких-либо новых или усилении старых", - отмечает главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов.

Эксперт рекомендует обратить внимание на акции нефтяных компаний. "Котировки акций сильно скорректировались в последнее время, и можно ждать в них перетока спекулятивного спроса. Наиболее перспективно выглядит сильно фундаментально недооцененная "Роснефть", - указывает Антонов.

Позитивно смотрит аналитик и на бумаги Сбербанка.

Акции ГМК "Норильский никель" поддержал опубликованный компанией хороший уточняющий прогноз по производству металлов в этом году. Не исключено, что во вторник будут попытки зафиксировать прибыль по бумагам сектора, но среднесрочно они выглядят очень привлекательно, отмечает Антонов.

Этого, на взгляд эксперта "Алор Брокер", нельзя сказать о компаниях, ориентированных на внутренний рынок. Отсутствие у рубля шансов на укрепление вкупе с попытками властей сдержать рост цен административными мерами, ухудшает потенциал роста акций эмитентов данного направления, предупреждает аналитик.

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