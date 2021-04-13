Причин для дальнейшего ослабления рубля пока нет - BCS Express

Причин для дальнейшего ослабления курса рубля к доллару в настоящее время нет, говорится в комментарии BCS Express.

"Что касается пары USD/RUB, то без обострения геополитической ситуации причин для дальнейшего роста пока не наблюдается. Цены на нефть остаются стабильными. Чем дольше сохраняется относительно спокойный внешний фон, тем сильнее курс будет тянуться вниз к более справедливым фундаментальным значениям", - пишет эксперт инвесткомпании Василий Карпунин.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.