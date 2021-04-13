Индекс Мосбиржи начнет торги во вторник, скорее всего, в небольшом плюсе - BCS Express

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию, скорее всего, в небольшом плюсе на сложившемся к утру вторника нейтральном внешнем фоне, предполагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Общая картина по индексу Мосбиржи по итогам подъема в понедельник не изменилась, тем не менее локальный импульс роста добавляет уверенность в актуальности среднесрочной восходящей тенденции. Ближайшие ориентиры наверху расположены в районе исторических максимумов 3600-3620 пунктов. Об ухудшении картины можно будет рассуждать лишь в случае закрепления ниже 3440-3450 пунктов", - указывает Карпунин в комментарии инвесткомпании.

Аналитик BCS Express также обращает внимание, что повышенный спрос в первый рабочий день текущей недели был сосредоточен в акциях экспортеров. Главным образом интерес проявляется к сектору металлургии, отраслевой индекс в понедельник вырос на 2,4% и поднялся до рекордных за всю историю отметок. "С начала прошлого года металлурги показали наиболее сильную динамику на нашем рынке, прибавив 52%. Сейчас в условиях слабого рубля комфортных цен на металлы и высоких ожидаемых дивидендов в среднем по сектору, именно такие истории выбирают многие инвесторы. Скорее всего, фокус внимания инвесторов вновь сместится в сторону внутренних историй (банки, ритейл, некоторые энергетики) лишь в случае более устойчивого укрепления рубля - при спуске доллара ниже 76-77 руб./$1", - пишет Карпунин.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.