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13 апреля 2021 года 09:25

Brent подорожала до $63,49 за баррель

Фондовые индексы США снизились по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются во вторник. Цены на нефть поднимаются во вторник.

Фондовые индексы США снизились по итогам торгов в понедельник из-за нежелания инвесторов открывать новые позиции на старте недели, насыщенной квартальными отчетами компаний и экономической статистикой.

В пятницу американский фондовый рынок вырос, при этом индикаторы S&P 500 и Dow Jones обновили максимумы. Основные индексы США также продемонстрировали подъем по итогам минувшей недели: Dow Jones прибавил 2%, S&P 500 - около 2,7%. Nasdaq поднялся на 3,1%.

На этой неделе начинается очередной сезон отчетности, финансовые результаты опубликуют ведущие банки США, включая JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM), Bank of America Corp. (SPB: BAC) и Wells Fargo & Co. (SPB: WFC), а также ряд компаний - от Delta Air Lines (SPB: DAL) Inc. до PepsiCo Inc. (SPB: PEP) и UnitedHealth Group (SPB: UNH) Inc.

Инвесторы будут ждать сигналов от руководства компаний относительно их уверенности в том, что потребительский спрос продолжит повышаться и что фирмам удастся справиться с увеличением расходов. Это должно ослабить беспокойство участников рынка по поводу того, что акции переоценены, пишет The Wall Street Journal.

С начала этого года инвестиционные аналитики стали оптимистичнее в своих прогнозах и теперь ожидают роста прибыли компаний S&P 500 за первый квартал на 24% по сравнению с прогнозировавшимися в конце декабря 16%. За 2021 год в целом прибыль компаний, входящих в расчет индекса, как прогнозируется, увеличится на 26% в годовом выражении. Ожидается, что рост продолжится в 2022 году.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил в воскресенье, что рост американской экономики и создание рабочих мест в США в ближайшее время могут ускориться. "То, что мы сейчас наблюдаем, это то, что экономика, по всей видимости, переживает переломный момент", - сказал он в интервью CBS.

Пауэлл отметил значение вакцинации от коронавируса и масштабных мер бюджетной и денежно-кредитной поддержки в период пандемии. В то же время он предупредил, что "основным риском для экономики" является новый скачок распространения заболевания.

Глава ФРС также сказал, что регулятор в этом году вряд ли повысит процентные ставки. "Я могу гарантировать, что ФРС сделает все возможное, чтобы поддерживать экономику столько, сколько необходимо для полного восстановления", - заявил он. Пауэлл ожидает, что инфляция в США может на некоторое время превысить целевой уровень в 2%. "Когда мы придем к этому, тогда мы и повысим ставки", - подчеркнул он.

По мнению председателя Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли, ускорение инфляции в США будет временным. "У нас всегда есть инструменты, чтобы понизить инфляцию, если она поднимется слишком высоко", - сказала она в интервью Barron's.

Председатель ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард сказал в интервью Bloomberg Television, что инфляционные риски, скорее всего, станут ясны позднее в этом году.

В среду министерство труда США обнародует данные о динамике потребительских цен в марте.

Акции Nuance Communications Inc. взлетели почти на 16% на торгах в понедельник. Microsoft Corp. (SPB: MSFT) подтвердила, что договорилась о приобретении разработчика решений для распознавания речи и текстов за $16 млрд. Цена бумаг Microsoft практически не изменилась.

Котировки ADR китайского интернет-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. (SPB: BABA) подскочили на 9,3%. Государственное управление по регулированию рынка КНР (SAMR) оштрафовало компанию на 18,228 млрд юаней ($2,78 млрд) за нарушение антимонопольного законодательства. Размер штрафа, который составляет 4% от выручки компании в 2019 году, стал рекордным в корпоративной истории страны, превысив предыдущий максимум в $975 млн, которые американская Qualcomm выплатила в 2015 году.

Новость вызвала положительную реакцию рынка, поскольку некоторые эксперты прогнозировали, что размер наказания будет более значительным.

Бумаги Aphria Inc. упали в цене на 14,3%. Канадский производитель каннабиса зафиксировал худшие, чем ожидалось, показатели в третьем финансовом квартале на фоне падения спроса в условиях пандемии COVID-19.

Котировки акций Urban Outfitters (SPB: URBN) Inc. снизились на 2,6%. Сеть магазинов одежды сообщила о росте сопоставимых розничных продаж с начала первого квартала текущего финансового года на 7-9%.

Акции Uber Technologies (SPB: UBER) подорожали на 3,1%. Американская компания, предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, зафиксировала рост спроса на поездки в марте на фоне расширения вакцинации от коронавируса в США.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка опустился на 55,2 пункта (0,16%) и составил 33745,4 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 0,81 пункта (0,02%) - до 4127,99 пункта.

Nasdaq Composite потерял 50,19 пункта (0,36%) и составил 13850 пунктов.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются во вторник на фоне усиливающихся надежд на подъем мировой экономики, несмотря на рост числа заражений коронавирусной инфекцией во многих регионах.

Участники рынка проявляют осторожность в ожидании данных, которые помогут оценить перспективы восстановления после пандемии, отмечает главный экономист по региону АТР банка ING Роберт Карнелл, чье мнение приводит MarketWatch.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:00 МСК поднялся на 0,85%.

В число лидеров повышения котировок входят акции биржевого оператора Nippon Sheet Glass Co. (+6,3%), Takashimaya Co. (+4,7%) и судоходной компании Yokohama Rubber Co. (+4,5%).

При этом рыночная стоимость крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. растет на 3,3%, инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. - на 1,3%, производителя потребительской электроники Sony Group Corp. - на 0,3%.

Лидерами снижения выступают бумаги TDK Corp. (-2,4%), Mitsui O.S.K. Lines (-2,4%) и Tokyu Corp. (-1,9%).

Цена бумаг производителя чипов Advantest Corp. опустилась на 0,2%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:10 МСК уменьшился на 0,19%, в то время как гонконгский Hang Seng вырос на 0,49%.

Согласно опубликованным во вторник данным, повышение китайского экспорта в марте 2021 года замедлилось, в то время как импорт вырос максимальными темпами с февраля 2017 года.

Объем экспорта в долларовом выражении увеличился на 30,6% по сравнению с мартом прошлого года, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР (ГТУ). Эксперты в среднем прогнозировали подъем на 35,5%.

Объем импорта КНР в марте увеличился на 38,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года после подъема на 22,2% в январе-феврале. Аналитики в среднем ожидали повышения на 23,3%, по данным Trading Economics.

Профицит баланса внешней торговли Китая в марте поднялся до $13,8 млрд по сравнению с $19,8 млрд годом ранее при ожидавшемся рынком увеличении до $52,05 млрд.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже дорожают акции девелопера Wharf Real Estate Investment Co. (+6,6%), финансового конгломерата CITIC (+4,3%) и производителя одежды Shenzhou International Group Holdings (+3,5%).

Котировки бумаг китайского интернет-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. (SPB: BABA) поднимаются на 0,7%, продолжая расти вторую сессию подряд. Как сообщалось, Государственное управление по регулированию рынка КНР (SAMR) оштрафовало компанию на 18,228 млрд юаней ($2,78 млрд) за нарушение антимонопольного законодательства. Новость вызвала положительную реакцию рынка, поскольку некоторые эксперты прогнозировали, что размер наказания будет более значительным.

В понедельник стало известно, что Ant Group Co., крупнейшая в Китае компания сферы финансовых технологий, будет преобразована в финансовый холдинг под давлением властей КНР.

В лидерах падения оказались бумаги одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг КНР Meituan (-4,4%), а также производителей полупроводников Sunny Optical Technology Group Co. (-2,1%), и AAC Technologies Holdings Inc. (-1,7%).

Акции производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. дешевеют на 1,2%, интернет-гиганта Tencent Holdings - на 0,5%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:15 МСК повысился на 0,83%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 0,6%, другого представителя данной отрасли SK Hynix Inc. - на 0,7%. Цена бумаг автопроизводителя Hyundai Motor Co. растет на 1,6%, Kia Corp. - на 1,5%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:15 МСК снизился на 0,14%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto уменьшилась на 1,2% и на 1% соответственно.

Цены на нефть поднимаются во вторник на фоне некоторого увеличения оптимизма трейдеров в отношении перспектив спроса благодаря сильным статданным из Китая.

Объем китайского импорта в марте подскочил на 38,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - максимальными темпами с февраля 2017 года, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР (ГТУ). Экспорт вырос на 30,6%.

Прогнозы спроса на нефть являются неустойчивыми, учитывая, что ситуация с COVID-19 в мире остается неравномерной: если в Европе появился прогресс в вакцинации, то, например, в Индии введен новый локдаун из-за резкого роста заболеваемости.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК во вторник составляет $63,49 за баррель, что на $0,21 (0,33%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $0,33 (0,5%) - до $63,28 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $59,89 за баррель, что на $0,19 (0,32%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии. В понедельник стоимость этих контрактов увеличилась на $0,38 (0,6%) - до $59,7 за баррель.

Нефть WTI торгуется около $60 за баррель с середины марта, и дальнейший подъем цены ограничен как неопределенностью перспектив спроса, так и планами ОПЕК+ по наращиванию добычи, пишет Bloomberg.

"У рынка довольно много слабых мест, которые создают опасения в отношении перспектив дальнейшего подъема, - отмечает главный аналитик по сырьевому сектору Australia & New Zealand Banking Group Дэниел Хайнс. - Трейдеры занимают выжидательную позицию".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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