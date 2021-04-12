Цены евробондов РФ в понедельник приостановили падение и легли в боковой дрейф на фоне отсутствия санкционных новостей

Москва. 12 апреля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в понедельник приостановили падение и легли в боковой дрейф на фоне отсутствия новых сообщений на санкционную тематику. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также не демонстрируют ярко выраженной динамики, что в итоге ведет к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла всего на 2,5 базисного пункта по отношению к закрытию 9 апреля и составила 115,47% от номинала, что соответствует доходности 1,945% годовых (снижение на 1 базисный пункт к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась относительно итогов предыдущего торгового дня всего на 0,4 пункта и составила 101,155% от номинала, что соответствует доходности 0,035% годовых (без изменений к предыдущему дню). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился всего на 1 пункт, составив 191 базисный пункт.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 5 базисных пунктов - до 126,76% от номинала (доходность снизилась на 0,5 базисного пункта и составила 4,045% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 6 базисных пунктов - до 122,58% от номинала (доходность снизилась также на 0,5 базисного пункта и составила 4,02% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 8 базисных пунктов - до 111,655% от номинала, что соответствует доходности 2,32% годовых (снижение на 2 базисных пункта к предыдущему дню), а евробонды с погашением в 2023 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 108,81% от номинала (доходность - 1,18% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 4 базисных пункта, подорожав до 119,21% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 4,05% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подешевел на 1 базисный пункт, до 109,39% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 2,6% годовых).

"Сегодня на рынке российских еврооблигаций наблюдается некоторая стабилизация котировок после их падения в конце прошлой недели на фоне новой волны роста геополитических рисков. Ситуация нагнеталась перед выходными, но ни в субботу, ни в воскресенье каких-либо обостряющих ситуацию событий не произошло, поэтому активность продавцов в целом снизилась и рынок уже перешел к более плавной боковой динамике. Еще один достаточно важный фактор для российских евробондов - динамика US Treasuries - сегодня в целом носит нейтральный характер: утром наблюдалось небольшое снижение процентных ставок, а ближе к вечеру доходности американских облигаций стали немного подрастать, но все эти колебания находились в пределах 1-2 базисных пунктов. Таким образом, ничего нового для рынка не происходило, инвесторы уже привыкли к этим уровням, и данный фактор практически не оказывал какого-либо значимого влияния на движение цен отечественных еврооблигаций", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.