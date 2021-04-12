Рынок акций РФ начал неделю с роста на ослаблении геополитических рисков, лидировали металлурги

Москва. 12 апреля. Рынок акций РФ начал неделю с роста благодаря подорожавшей нефти и ослаблению геополитической напряженности вокруг Украины; индекс Мосбиржи превысил 3520 пунктов, при этом лидировали акции металлургов, среди которых бумаги "Норникеля" выросли на корпоративных новостях о возобновлении добычи на руднике "Октябрьский".

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3522,65 пункта (+1,1%, утром индекс падал в район 3470 пунктов), индекс РТС - 1432,48 пункта (+1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 4,3%.

Доллар подрос до 77,47 рубля (+0,08 рубля), доходность 10-летних UST составляет 1,676% годовых (+0,6%).

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник, что Владимир Зеленский еще 26 марта направил запрос президенту России Владимиру Путину на предмет переговоров о необходимости снижения эскалации в Донбассе, сразу после гибели четверых украинских военнослужащих.

Ранее в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что в последние дни запросов Зеленского на телефонный разговор с Путиным не было.

Подорожали акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+4,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+4,1%), "Норникеля" (+3,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+3,8%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+3,3%), акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (+3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,9% и +0,6% "префы"), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+0,9%), акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4% и +0,6% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%).

Подешевели акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,3%), "Московской биржи" (-0,1%).

"Норильский никель" сообщил в понедельник о возобновлении добычи на руднике "Октябрьский" после подтопления. Осушение технологических выработок завершено, восстановление добычи идет с опережением ранее намеченных сроков (загрузка рудника уже достигла 60% от планового уровня). Ожидается, что "Октябрьский" (объем добычи - 5 млн тонн руды в год) полностью восстановит добычу до конца апреля.

Segezha Group, входящая в состав АФК "Система" (Segezha на 98,3% принадлежит АФК) планирует провести IPO на "Московской бирже", рассчитывая привлечь не менее 30 млрд рублей. Как говорится в сообщении лесопромышленной группы, сделка предполагает предложение акций нового выпуска. Привлеченные средства планируется направить на финансирование инвестпрограммы и оптимизацию долговой нагрузки Segezha.

Ozon планирует получить банковскую лицензию для развития услуг финтех-направления, включая кредитование компаний-продавцов, сообщил СЕО маркетплейса Александр Шульгин в интервью Financial Times.

Группа НЛМК в I квартале 2021 года произвела 4,4 млн тонн стали, что на 12% выше аналогичного показателя кварталом ранее, сообщила компания. Прирост производства в январе-марте по сравнению с I кварталом 2020 года составил 4%.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин полагает, что увеличение шансов на геополитическую разрядку вызвало подъем российских активов.

Мировые рынки с начала дня снижались, реагируя на тяжелую ситуацию с коронавирусом в Индии и некоторых других странах. Дополнительным негативом выступило информационное противостояние США и Китая. Поддержку всем рублевым активам оказали сообщения СМИ о возможных российско-украинских переговорах по ситуации вокруг Донбасса. Правда, в Кремле сообщили, что не получали соответствующего предложения от украинской стороны, поэтому дальнейшее восходящее движение акций и рубля замедлилось.

Нефть пытается выйти вверх из консолидации, начавшейся еще в середине марта после обвала с многомесячных вершин. Однако для формирования нефтяными ценами более устойчивой тенденции необходимо появление отчетливых сигналов о перспективах восстановления мирового спроса на нефть, считает Бабин.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, отскок индекса РТС от мартовского минимума некоторые объясняют выходом из перепроданности на часовых графиках, некоторые - снижением геополитической напряженности вокруг Донбасса.

Индекс РТС сейчас находится на том же уровне, где он был в середине января. Рынок нельзя назвать "сильным" или "слабым" - он боковой, позиционная война между "быками" и "медведями" может затянуться надолго. До снятия геополитической напряженности не будет устойчивого притока средств на рынок облигаций, и рынок акций будет показывать боковую динамику. Некоторые инвесторы ждут послания Федеральному собранию от Владимира Путина 21 апреля, считая, что оно будет носить конфронтационный характер, вроде мюнхенской речи Путина образца 2007 года. Поэтому такие игроки пока не будут покупать акции, а займут выжидательную позицию. Многие инвесторы также напуганы возможными совместными санкциями США и Евросоюза против России, отмечает Верников.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российские индексы подросли во многом благодаря корпоративным историям. Акции "Норникеля" в начале недели получили дополнительную поддержку от заявления компании о намерении до мая в полной мере восстановить добычу на руднике "Октябрьский", а также к октябрю вывести на полную мощность обогатительную фабрику в Норильске. Эти новости благоприятно сказались и на бумагах "Русала".

На минувших выходных поступили сообщения о нападениях на нефтяные объекты Саудовской Аравии со стороны йеменских повстанцев-хуситов, что вызвало геополитическое беспокойство. В целом, однако, нефтяному рынку пока не хватает веских драйверов движения, а покупателям при умеренно позитивном сценарии лучше рассчитывать максимум на движение в район верхней границы диапазона $60-65,5 за баррель Brent. Во вторник повлиять на динамику рынка может ежемесячный отчет ОПЕК и прогнозы организации.

Индексы МосБиржи и РТС к концу торгов отступили от максимумов дня. Говорить об изменении технической картины до выхода индикаторов из диапазонов 3435-3580 пунктов и 1400-1455 пунктов не приходится. Пока что попытки покупателей поднять рынок выше не увенчиваются успехом. Вторник начнется с публикации внешнеторговой статистики Китая за март, а также макроэкономических данных по Великобритании и Германии. Внешние площадки какое-то время могут оставаться под давлением коррекционных продаж, что при отсутствии иных драйверов негативно скажется и на российских активах. В остальном отечественные акции и рубль все еще находятся во власти геополитической напряженности. Ориентир по индексу МосБиржи на вторник - 3430-3560 пунктов, считает Кожухова.

Ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков также считает, что оптимизм на рынке вызвала новость о запросе офиса президента Украины еще в конце марта переговоров с президентом РФ по Донбассу. Индексы акций развернулись вверх, а рубль начал укрепляться. Также появилось несколько значимых корпоративных новостей, которые добавили инвесторам уверенности ("Норникель"). Бумаги "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) подросли на 1% на фоне известий, что агентства Fitch Ratings и S&P повысили кредитный рейтинг компании до "BBB-" с "BB+" со "стабильным" прогнозом.

Рубль укрепился на новости о возможном возвращении ситуации на юго-востоке Украины в переговорное русло. Спрос на рублевую ликвидность может быть частично объяснен увеличением интереса инвесторов к ОФЗ на фоне роста их доходностей. Позитивом для рубля может стать как инициатива президента Украины по переговорам с руководством РФ, так и публикации в Голландии, которые опровергают российский след в инциденте с рейсом MH17.

Великобритания начала смягчать условия карантина - власти разрешили открыть магазины одежды, уличные рестораны, развлекательные парки, спортивные залы. В еврозоне розничные продажи выросли за февраль на 3% при ожиданиях роста на 1,5%. Рост нефти во многом связан с геополитикой. Иран обвинил Израиль в организации теракта на ядерном объекте, что, собственно, не отрицают в СМИ самого Израиля. В Тегеране обещают свой жесткий ответ. Одновременно появилось сообщение о том, что йеменские хуситы запустили 17 ракет и дронов против объектов нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии. Немедленных подтверждений какого-либо ущерба не было, но сам факт достаточно массированного нападения разогрел застоявшийся рынок.

На другой чаше весов сохраняющаяся сложная ситуация с заболеваемостью COVID-19: каждый шестой случай в мире регистрируется в Индии, которая ежедневно обновляет антирекорды заболеваемости, а власти отдельных штатов задумываются о карантине. На этом фоне Индия одобрила применение вакцины "Спутник V". Столь же тяжелая ситуация остается в Бразилии. В США полную вакцинацию прошли уже 70 млн человек, но пока существенных дивидендов для нефтяного спроса это не дало. Соответственно, есть риск того, что после всплеска на геополитических новостях нефть вновь начнет дешеветь, считает аналитик.

В США в минувшую пятницу рынок акций продолжил подъем, индексы S&P 500 (+0,8%) и Dow Jones (+0,9%) обновили свои максимумы, несмотря на рост доходности казначейских облигаций США.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл днем ранее заявил, что неравномерная вакцинация людей в мире от коронавируса COVID-19 является серьезным риском для восстановления глобальной экономики.

Глава ФРС заявил в интервью CBS, что американская экономика восстанавливается после пандемии коронавируса и находится в "точке перелома", а ожидаемый рост во второй половине года "будет очень уверенным".

ФРС и специалисты "в сфере экономических прогнозов из частного сектора" ожидают роста занятости в стране в районе 6-7% в 2020 году. Это будет самый высокий показатель за 30 лет, сказал Пауэлл. Ожидается, что безработица снизится с 6% до 4-5%. Глава ФРС также напомнил, что главный риск для экономики США заключается распространении коронавируса, и порекомендовал продолжать соблюдать меры предосторожности.

Тем временем, в Азии в понедельник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 0,8%, китайский Shanghai Composite просел на 1,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,9%), проседает Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE просели на 0,1-0,4%), наметилась коррекция в США (индекс S&P 500 снижается на 0,2%).

На нефтяном рынке цены в понедельник локально подросли; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,1 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на "Мосбирже" в пятницу. Стоимость июньских фьючерсов на Brent составила $63,2 за баррель (+0,4% и -0,4% в пятницу), майская цена WTI - $59,63 за баррель (+0,5% и -0,5% в пятницу).

По итогам минувшей недели Brent потеряла в цене 2,9%, WTI - 3,5%.

Инвесторы продолжают следить за непрямыми переговорами между США и Ираном об иранской ядерной сделке, которые должны возобновиться в Вене на этой неделе. Достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном может привести к снятию санкций с нефтяного сектора Ирана и вызвать приток иранской нефти на рынок.

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе на 2 единицы - до 432 установок.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (+14,3%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+7,3%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+6,6%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+5,6%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+4,1%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+3,2%), банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+2,9%), En+ (MOEX: ENPG) (+2,6%).

Подешевели акции "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (-2,3%), ПАО "Завод им. Лихачева" (MOEX: ZILL) (-2%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-1,8%), ПАО "Саратовский НПЗ" (MOEX: KRKN) (-1,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 95,31 млрд рублей (из них 23 млрд рублей пришлось на акции "Норникеля", 15,03 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка и 7,23 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").